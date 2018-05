Dosar penal după bătaia de la Galați, în care un tânăr a fost înjunghiat. Cum a început scandalul

10:30

Ministrul Sănătăţii a anunţat că va demara o campanie de vaccinare door to door împotriva rujeolei. Sorina Pintea a declarat că, cel mai probabil, această campanie va fi demarată pe 1 iunie, de Ziua Copilului, relatază Agerpres. “Proiectul meu de suflet din acest moment este demararea unei campanii de vaccinare door to door în zonele […] Post-ul Ministrul Sănătății anunță o campanie de vaccinare door to door împotriva rujeolei apare prima dată în Libertatea.ro.