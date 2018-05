DRAMA recentă prin care a trecut Andreea Marin. Dezvăluiri-ȘOC despre viața VEDETEI: „ NU am reușit să mă pun încă pe picioare”

10:15

Liviu Dragnea a dat un interviu la Associated Press, într-o mișcare surprinzător de curajoasă pentru tipul de politician pe care l-a adoptat până acum președintele PSD. Interviul realizat de Associated Press a fost preluat de Foxnews, Abcnews, New York Times și alte publicații de peste ocean precum Chicago Tribune. Ce l-a apucat pe Liviu Dragnea, cel care ne obișnuise cu eschive și piruete în toate subiectele importante? Ce i-a apucat pe ziariștii americani?