Iulia Albu, acidă la adresa fostului soț: „Pentru viaţa mea nu consider definitorie acea perioadă!”

23:20

S-a dat startul petrecerilor în NUBA de vară, iar toată spuma Capitalei a fost prezentă. (AFLĂ AICI CUM POȚI CÂȘTIGA ȘI TU DE ACASĂ CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Bineînțeles, nu putea să lipsească nici Bogdan Olaru, tânărul care s-a lăudat cu averea părinților săi, în vacanța de 1 Mai, pe litoral, într-un interviu care […] The post „Șmecherașul” de la Mamaia a „tăiat panglica” la Nuba de vară! Cum l-am filmat pe juniorul multimilionar appeared first on Cancan.ro.