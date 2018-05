Omul cu lada de bere a plecat din țară

16:00

În timp ce Diona Gradea își vede nestingherită de excursia din bani publici pe care o face la Lisabona cu ocazia semifinalei Eurovision, noi detalii incendiare ies la iveală în scandalul de la televiziunea publică. Jurnalistul Dragoş Pătraru afirmă că şefa TVR i-ar fi propus să preia conducerea departamentului de ştiri cu condiţia să renunţe la emisiunea de pamflet. Dragoş Pătraru mai spune că, pentru a prelua şefia Ştirilor TVR ar fi trebuit să renunţe la emisiunea sa chiar în perioada protestelor, în contextul în care Doina Gradea i-a solicitat în mod repetat să iasă pe post cu „subiecte mai soft". Realizatorul Tv a dezvăluit un epsiod în care Gradea este supărată pe un reporter al postului care își făcea meseria, însă deranja oameni din PSD. „D.G: Ăia de la știri Băi sunt o haită acolo, să-mi bag p... dacă n-ar trebui să te duci director la știri. Mă jur! “Bai, m-am c... pe mine, mi-aduc aminte pe vremuri când l-am dat afară pe Mândruță, fix pe chestii de astea... pe Mândruță!”D.Patraru: Ce-au făcut?D.G: Unul care e liber astăzi, în concediu...D.Patraru: Așa... DG: Și care este acreditat la Guvern, un băiat senzație... uite stau aicea ca să și fumez, deci, fii atent... este în concediu astăzi. Stă la căpătâiul mamei, care este bolnavă, la 10.40 a trimis un e-mail la Comisia Europeană, am citit textul e-mailului... Băi, m-am c... pe mine, mi-aduc aminte pe vremuri când l-am dat afară pe Mândruța, fix pe chestii de astea... pe Mândruța! În care spune așa: vreau un punct de vedere al Comisiei Europene despre legile justiției din țara mea, sunt jurnalist la televiziunea publică, despre cum vi se par legile justiției din țara mea, că să înțeleg care-i mersul țării mele și am deadline de la șefi până la oră 14. Și i-a răspuns Comisia Europeană! Fii atent, nu apare știrea pe post, asta s-a întâmplat azi și preiau stiripesurse care preiau textul comunicatului de la Comisia Europeană. Fii atent! Nici n-am stat să citesc. Comisia Europeană a dat un răspuns din ăla standard, pe urmă m-am uitat. Nu știe niciun șef. Fii atent! N-a vorbit în ședința, măi, el nu era la servici astăzi, niciun șef nu știe, nu s-a consultat cu șeful de secție, el n-are nicio treabă cu... El e acreditat la Guvern, deci legile sunt în Parlament, acolo sunt oameni care sunt reporteri pe Parlament.D.G.: Șeful de pe politic, Roro nu știe, șeful EOD-ilor (editor of the day) nu știe, producătorul executiv nu știe, directorul știrilor de aici, producătorul general nu știe, în schimb preia stiripesurse. Judecă tu lucrurile! Altă fază...D.Patraru: Păi, stai, ei nu au regulament cum să...D.G: Cum să n-aibă? Au statutul jurnalistului, sunt enspe mii de regulamente, tre să îl bagi în comisie de disciplină care-l trimite la comisia de etică care... p.-n p. și uite așa. Scuzați franciza!D.Patraru: Mhm...”, potrivit Hotnews.https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=HvuDILgE9I0