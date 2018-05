Carla’s Dreams a decis să renunțe la mască! Când se va întâmpla asta

09:30

Poliţişti din cadrul Biroului rutier Craiova au tras, vineri, între șapte și nouă focuri de armă asupra unui autoturism care nu a oprit în trafic la semnalul acestora și l-ar fi rănit pe șofer, un bărbat în vârstă de 45 de ani, cunoscut polițiștilor craioveni. Filip Gionea, fost Sărdaru, zis Paris, în vârstă de 45 ani, din […] The post Alertă în Craiova! Polițiștii au tras focuri de armă pentru prinderea unui șofer! Cine este bărbatul appeared first on Cancan.ro.