Puțini știu cu ce se ocupă Vladimir Drăghia în afara competiției! Va conta asta în alegerea câștigătorului?

11:10

Anamaria Prodan face sâmbătă (12 mai) pomana de 40 de zile a regretatei sale mame, cântăreața de muzică populară Ionela Prodan. Impresara împarte zeci de pachete oamenilor nevoiași. Anamaria Prodan a decis ca aceasta să aibă loc într-o zi de sâmbătă, acolo unde vor fi prezenţi apropiaţii vedetei, dar şi cei care au iubit-o pe regretata […] The post Pachete de lux la pomana de 40 de zile a Ionelei Prodan! Ce a împărțit Anamaria Reghecampf appeared first on Cancan.ro.