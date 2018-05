Iohannis: Ar fi o catastrofă să abandonăm parcursul României spre Europa şi modernitate

15:50

Omagierea lui Lipatti în casa lui reprezintă cel mai frumos mod de a ne trăi Centenarul, afirmă Alice Barb, directorul fondator al Casei Artelor "Dinu Lipatti"."Vreau să fac workshop-uri, master-class-uri, am început deja discuţii cu artişti români rezidenţi în străinătate, iar după aceea, pe principiul cercurilor concentrice, voi lărgi colaborările, voi trimite emisari în ţările în care Dinu Lipatti este foarte cunoscut şi apreciat şi apoi vor urma invitaţii. Pentru că Dinu Lipatti este o carte de vizită minunată pentru ţara noastră", a declarat Barb, pentru AGERPRES.Ea spune că are planuri mari în legătură cu promovarea lui Lipatti pe plan internaţional."Planurile mele sunt foarte mari. Anul trecut deja am publicat primul volum al 'Scrisorilor' şi am republicat biografia lui. Anul acesta vreau să înregistrăm Integrala pieselor pentru pian solo. Am dat deja comenzi pentru transcripţii unui tânăr compozitor, dar voi lua legătura şi cu alţii. Aş vrea să umplem Europa, mai întâi, şi apoi toată lumea de opera lui Dinu Lipatti, nu doar ca interpret, în care este de-a dreptul adorat, ci, mai ales, în postura de compozitor, în care este mai puţin cunoscut. Aceasta deşi, a fost supranumit, încă din anul II de Conservator un al doilea Enescu şi absolut toată lume care îl cunoştea îi prevedea cunoscut. Vreau să stabilesc legături în oraşele din Europa în care a trăit şi activat, vreau să mergem cu producţiile noastre acolo şi să aducem aici producţiile care au legătură cu Dinu Lipatti şi, uşor, uşor, în câţiva ani să-l facem cunoscut pe acest compozitor, pe care eu mi-am permis să-l numesc, păstrând proporţiile, un Mozart al României", a explicat regizorul.Ea a precizat că la Casei Artelor nu se va cânta numai muzica marelui compozitor român."Dinu Lipatti este vârful de lance al muzicii româneşti, care trage după el şi alţi compozitori români de mare valoare, pentru că muzica noastră clasică trebuie adusă în conştiinţa publicului şi trebuie repetată până ascultarea ei devine o obişnuinţă. Vedeţi, pentru George Enescu s-a făcut mult şi este minunat ce s-a făcut. Cred că după 60 de ani este timpul să venim din urmă cu încă un idol, cu încă un model, cu încă un etalon recunoscut în întreaga lume, poate mai ales pentru întreaga generaţie, care nu are repere", a spus Alice Barb.Proiectul regizorului Alice Barb mai include realizarea unui parc de magnolii, care să poarte numele lui Dinu Lipatti, în care să fie organizate concerte în aer liber, ori, ridicarea, cu sprijinul Primăriei Generale a Capitalei, a celebrei săli de concert care lipseşte Bucureştiului."Am rugat-o pe doamna primar Gabriela Firea ca, dacă mă implic şi contribui cât pot la realizarea acestui ultim proiect, atunci am rugămintea ca sala să se numească Dinu Lipatti, pentru că, la urma urmei, el a fost cel mai mare concertist al nostru şi cred că şi-ar merita numele pe frontispiciul unei asemenea săli", a mai spus Alice Barb.Inaugurată în urmă cu două luni, Casei Artelor "Dinu Lipatti" găzduieşte, începând de vineri, timp de trei zile, evenimentul "Muzica Europei - Zilele Europei la Casa Artelor 'Dinu Lipatti".Sâmbătă, de la orele 19,00, iubitorii muzicii sunt invitaţi la primul concert în curtea casei lui Dinu Lipatti, în aer liber, unde Orchestra Camerata Regală, condusă de dirijorul Daniel Jinga, împreună cu violonista Cristina Anghelescu şi violoncelistul Octavian Lup, vor interpreta lucrări de W.A. Mozart, J.S. Bach, J. Haydn, J. Strauss şi F. Kreisler.Duminică, de la orele 19,00 şi tot în curtea Casei Lipatti, Symphactory Orchestra, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, va interpreta lucrări ale marilor compozitori francezi şi italieni Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini şi Jules Massenet.Soprana Iulia Isaev şi tenorul Alin Stoica vor interpreta arii celebre din operele "Carmen", de Georges Bizet şi "Faust", de Charles Gounod, de la a cărui naştere se împlinesc, în 2018, 200 de ani.Expoziţia informativă "Uniunea Europeană - o istorie", precum şi expoziţia de tablouri "Dinu Lipatti - familia, profesorii şi prietenii" vor fi accesibile publicului pe tot parcursul celor trei zile, între orele 19,00 - 22,00.Conceptul evenimentului "Muzica Europei - Zilele Europei la Casa Artelor Dinu Lipatti" aparţine regizorului Alice Barb. AGERPRES / (AS, A - autor: Daniel Popescu, Marius Frăţilă, editor online: Ada Vîlceanu)