Iohannis: O să îl chem pe ministrul Meleşcanu pentru a explica poziţia referitoare la declaraţia Serviciului European de Acţiune Externă

Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Pivotul Oanea Manea (CSM Bucureşti), autoare a 4 goluri în semifinala cu Gyori Audi ETO KC, era foarte dezamăgită de deznodământul partidei (20-26) din Papp Laszlo Sportarena din Budapesta, şi a opinat că jucătoarele nu au reuşit azi să acţioneze ca o adevărată echipă.CSM Bucureşti a fost condusă toată partida, dar în minutul 42, a reuşit să egaleze după un gol senzaţional marcat de Amanda Kurtovic. Echipa, în loc să profite de revenire, s-a prăbuşit inexplicabil din cauza unor ratări în momente cheie şi a unor greşeli în faza de atac.''Eu una am avut nişte emoţii extraordinari de mari, dar mie mi-au dat energie. Aşa am simţit şi echipa, am crezut că o să zburăm astăzi pe teren, dar nu a fost aşa. La 16-16, am avut şi un time-out şi am zis că ăsta e momentul nostru, trebuie să trecem peste ele, trebuie să ne luptăm mai mult, să jucăm ca o echipă. Dar pierzând mingi destul de uşor şi luând goluri uşoare, astea nu te duc decât în jos. De când am început cu echipa asta se vorbeşte că sunt valori individuale, dar nu avem valoarea grupului. Nu ştiu, stau şi mă gândesc ce ne lipseşte ca să facem valoarea grupului. Asta cred şi eu că dacă jucam mai ca o echipă şi nu jucam individual, rezultatul era cu totul altul'', a declarat Manea după meci.Oana Manea a opinat că în ultimele săptămâni jucătoarele au studiat atent jocul lui Gyor, dar a lipsit voinţa şi motivaţia fiecărei jucătoare în parte: ''Noi le-am vizionat de două săptămâni continuu, le visăm şi le-am visat destul, dar cred că ţine de fiecare, de voinţă, de motivaţie şi cred că totul porneşte din interior. Eu spun că trebuie să fim mai unite şi să fim echipă, cu adevărat echipă. Te aştepţi ca într-un an de zile, să acumulezi pe parcurs, dar s-au mai schimbat antrenori, normal că nu poţi să capeţi experienţă şi să acumulezi ceva cu fluctuaţiile astea''.Paula Ungureanu, dezamăgită de eşec, a fost lapidară după meci: ''Meciul începe din minutul unu şi se termină în minutul 60. Eu cred că am avut posibilitatea de a trece de atâtea ori în avantaj, dar am cedat. Nu ştiu motivul. Îmi pare rău că nu am reuşit să obţinem victoria şi cam atât momentan''.CSM Bucureşti va juca duminică pentru medaliile de bronz cu învinsa din semifinala Vardar HC - Rostov pe Don. Meciul pentru locul al treilea va avea loc duminică, de la ora 16,15. În 2016, CSM Bucureşti a cucerit trofeul, iar în 2017 a obţinut medaliile de bronz.AGERPRES/(editor Teodor Ciobanu, editor online: Adrian Dădârlat)