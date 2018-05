CSM Bucureşti şi-a aflat adversara din finala mică a Ligii Campionilor, într-un meci de consolare! Gyor o va înfrunta pe adversara din sezonul trecut

18:20

Johansson a lăsat un semn de întrebare în privinţa viitorului său la CSM Bucureşti şi a evidenţiat greşelile făcute de "tigroaice": "Am început foarte prost. Am avut încredere, am revenit foarte bine până la 16-16. După, am ratat şanse şi am început să jucăm individual. Problema mare e că nu am contraatacat, Helle Thomsen a avut aceeaşi problemă, nu vrem să marcăm goluri uşoare. Atunci când am avut încredere nu am reuşit nimic. E o mare dezamăgire, urăsc să pierd. Nu ştiu dacă voi mai rămâne", a...