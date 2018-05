Liga I: Dinamo - FC Botoşani 2-0, în play-out

20:40

Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Antrenorul suedez Per Johansson (CSM Bucureşti) a declarat după semifinala pierdută cu Gyori Audi ETO KC (20-26) că echipa şi-a pierdut încrederea după ce a ratat câteva situaţii favorabile la 16-16 şi le-a reproşat jucătoarelor că nu au declanşat mai multe acţiuni de contraatac.La 16-16, CSM Bucureşti a ratat două atacuri şi Gyor s-a desprins iar, la 18-16, după care Cristina Neagu a ratat un 7 metri, iar Nathalie Hagman a ratat de pe semicerc. Din acel moment echipa maghiară s-a detaşat decisiv la 20-16 şi a menţinut apoi o marjă liniştitoare până la final.''La începutul meciului am jucat foarte lent, departe de poartă, la 10 m. Am lăsat Gyor să ne înscrie câteva goluri uşoară în apărare. Dar am fost destul de mulţumit de apărare, care ne-a salvat în prima repriză. Apoi după pauză am revenit cu mai multă putere şi energie bună, cu o cursivitate mai bună şi am ajuns la 16-16. Am prins încredere, dar apoi am ratat câteva ocazii clare, care trebuiau să fie goluri şi ne-am pierdut din nou încrederea. Nu am respectat sistemul de joc. Meciul a fost echilibrat o perioadă, am continuat să ne creăm şanse, dar apoi nu am mai reuşit să ne creăm oportunităţi. Asta pentru că am renunţat prea devreme la sistemul nostru. Am făcut lucruri bune, dar am început să fim stresaţi şi nu am jucat deloc contraatacul. Nu ştiu de ce. Am avut atâtea oportunităţi pe care le-am scăpat. Asta a fost problema echipei în tot acest sezon. Şi cu fostul antrenor şi acum cu mine acum nu jucăm contraatacul. Pentru că trebuie să foloseşti contraatacul într-un meci cu Gyor şi fără contraatac nu poţi marca mai mult de 20 goluri. Asta a fost marea mea problemă'', a declarat Per Johansson după meci.Suedezul a adăugat că echipa nu şi-a păstrat consistenţa când a reuşit să egaleze scorul: ''Am avut încredere în toată această perioadă, dar nu am jucat în sistemul pe care l-am decis. Diferenţa dintre cele două echipe este că Gyor a continuat să fie disciplinată şi să joace la fel, în timp ce noi am schimbat mai multe sisteme, am făcut prea multe salturi, am intrat prea mult în interior, nu am arătat încredere. Am încercat să rezolv asta, dar am avut la dispoziţie doar 7 săptămâni, Dar aveam nevoie de contraatac pentru că Gyor joacă foarte compact în apărare şi puteam declanşa contraatacul de câteva ori, care ne-ar fi adus goluri uşoare, dar nu a funcţionat''.Line Jorgensen:''Am avut un mic avantaj, când am ajuns la 16-16, dar nu am ştiut să ne descurcăm apoi o perioadă lungă. Nu am mai jucat aşa de bine, deşi apărarea a funcţionat bine. Dar când nu îţi merge atacul totul devine dificil''.CSM Bucureşti va juca duminică pentru medaliile de bronz cu învinsa din semifinala Vardar HC - Rostov pe Don. Meciul pentru locul al treilea va avea loc duminică, de la ora 16,15. În 2016, CSM Bucureşti a cucerit trofeul, iar în 2017 a obţinut medaliile de bronz.AGERPRES/(editor Teodor Ciobanu, editor online: Adrian Dădârlat)