Netta Barzilai din Israel a câștigat Eurovision 2018

16:30

Brigitte Năstase a făcut o mărturisire uluitoare.(AFLĂ AICI CUM POȚI CÂȘTIGA ȘI TU DE ACASĂ CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Bruneta care trece printr-o peroadă destul de agitată din punct de vedere sentimental pare că tânjește după o iunbire profundă.(CITEȘTE ȘI: CE DECIZIE A LUAT BRIGITTE SFAT IN LEGATURA CU DIVORTUL DE ILIE NĂSTASE) […] The post Brigitte Năstase a mărturisit cum arătă bărbatul perfect! „E sincer și nu răspunde pervers” appeared first on Cancan.ro.