Răzvan Lucescu a câştigat Cupa Greciei cu PAOK, după o finală marcată de violenţe

23:50

Un număr de şase persoane au fost conduse la secţia de poliţie şi au fost aplicate şapte sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 9.000 de lei pe durata protestelor care au avut loc sâmbătă seara în Bucureşti, a informat Jandarmeria.Cele şase persoane au fost conduse la secţia de poliţie pentru săvârşirea unor fapte contravenţionale. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOSancţiunile contravenţionale, în valoare totală de 9.100 de lei, au fost aplicate pentru injurii, tulburarea ordinii publice, împiedicarea forţelor de ordine de a-şi îndeplini obligaţiile şi refuzul de a părăsi manifestaţia la solicitarea forţelor de ordine. UPDATE ORA 21.57 UPDATE Proteste antiguvernamentale şi împotriva modificării legilor justiţiei, în marile oraşe din ţară UPDATE 20.48 Circa 5.000 de persoane la protestul din Piaţa Victoriei Numărul protestatarilor din Piaţa Victoriei se ridica în jurul orei 20,30 la circa 5.000 de persoane, fiind oprită de către forţele de ordine circulaţia auto pe bulevardul Kiseleff. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOProtestatarii strigă lozinci cum ar fi "DNA să vină să vă ia", "Justiţie, nu corupţie", "Analfabeţii", "Demisia", "Nu vrem să fim o naţie de hoţi". Unii dintre ei poartă şi pancarte cu mesaje cum ar fi "CNCD = cenzura roşie" sau "Vreau un premier care să mă inspire, nu de care să-mi fie ruşine". ORA 19.14 Peste 2.000 de persoane protestează în Piaţa Victoriei Peste 2.000 de persoane se aflau, sâmbătă seara în jurul orei 19,00, la protestul din Piaţa Victoriei, intitulat "Vrem Europa, nu dictatură".Potrivit apelului postat pe reţelele de socializare de către organizatori, manifestaţia are ca scop şi protestarea faţă de modificările codurilor penale, încercarea de schimbare a conducerii DNA, dar şi faţă de demersuri precum Legea defăimării, sprijinirea modificării Constituţiei în sensul restrângerii drepturilor unor minorităţi.În mijlocul pieţei este pictat pe carosabil un steag imens al UE, iar un alt steag de dimensiuni similare fiind desfăşurat şi purtat pe braţe de manifestanţi. Foto: (c) Eusebi MANOLACHE / AGERPRESUnii protestatari au menţionat că se intenţionează ca mulţimea să se deplaseze în marş din Piaţa Victoriei spre Palatul Parlamentului, via Piaţa Constituţiei.Oamenii scandează lozinci cum ar fi "PSD, ciuma roşie", "Vrem Europa, nu dictatură", "Nu vrem să fim conduşi de hoţi".Protestatarii au scandat lozinci şi cu privire la jandarmi, după ce aceştia i-au nemulţumit prin încercarea de a monta un gard pe latura pieţei dinspre scuarul care face legătura cu Muzeul Antipa. Ei au strigat "Fără garduri", "Ruşine să vă fie", "Jandarmeria apără hoţia".În piaţă se strâng şi semnături pentru iniţiativa legislativă a USR referitoare la interzicerea persoanelor condamnate penal să acceadă în funcţii publice. AGERPRES / (AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Marius Frăţilă, editor online: Adrian Dădârlat)