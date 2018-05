Ziua Naţională a Portului Tradiţional din România

02:40

Gruparea Stat Islamic (SI) a revendicat atacul cu cuţit comis sâmbătă seară la Paris, potrivit centrului american de supraveghere a site-urilor islamiste SITE Intelligence Group, relatează AFP."Autorul acestui atac cu cuţitul la Paris este un soldat al Stat Islamic, iar operaţiunea a fost desfăşurată ca represalii faţă de state ale coaliţiei" internaţionale antijihadiste din Irak şi Siria, a declarat o "sursă din cadrul serviciilor de securitate" pentru Amaq, agenţia de presă a SI. UPDATE ORA 02.01 Atac cu cuţitul la Paris: Parchetul antiterorist sesizat, agresorul a strigat "Allah Akbar" potrivit martorilor (procuror) Individul care a ucis sâmbătă un trecător şi a rănit alte patru persoane în capitala Franţei, înainte de a fi împuşcat, a strigat "Allah Akbar" (Allah e mare) în cursul atacului său cu cuţitul, potrivit martorilor, a anunţat procurorul Parisului, François Molins, care a sesizat secţia antiteroristă a parchetului, relatează AFP. "În acest stadiu şi pe baza unor mărturii că agresorul a strigat "Allah Akbar" atacând trecătorii cu cuţitul, şi ţinând cont de modul de operare, am sesizat secţia antiteroristă a parchetului din Paris", a declarat François Molins în faţa presei, în cartierul Operei. Foto: (c) Thibault Camus / APAncheta este desfăşurată sub calificările de "asasinat" şi "tentativă de asasinat asupra persoanelor care deţin autoritate publică", "în legătură cu o acţiune teroristă", a precizat el. Ea a fost încredinţată în comun brigăzii criminale a poliţiei judiciare din Paris, direcţiei generale a securităţii interne (DGSI) şi subdirecţiei antiteroriste (Sdat), a adăugat procurorul. Preşedintele Emmanuel Macron a deplâns că Franţa plăteşte "încă o dată preţul sângelui", însă a dat asigurări că nu va ceda "niciun centimetru duşmanilor libertăţii". UPDATE ORA 23.58 Atac cu cuţitul la Paris: Doi morţi, printre care agresorul, şi patru răniţi O persoană şi-a pierdut viaţa, iar alte patru au fost rănite sâmbătă seară în centrul Parisului de un individ înarmat cu un cuţit, care a fost împuşcat de poliţişti, a informat prefectura poliţiei, citată de AFP.Agresiunea avut loc în Arondismentul II, în apropierea Operei, în centrul capitalei Franţei, într-un cartier cu numeroase baruri, restaurante şi teatre foarte frecventat sâmbătă seară.Bărbatul a agresat cu cuţitul cinci persoane, dintre care una a încetat din viaţă, a anunţat prefectura poliţiei. Alte patru persoane au fost rănite: două au fost transportate "de urgenţă absolută" la spital, iar două "de urgenţă relativă", potrivit sursei. Sursa foto: TWITTER /@DEZOUZART/via REUTERSMinistrul francez de interne, Gerard Collomb, nu a întârziat să salute "sângele rece şi reacţia rapidă a forţelor de ordine care l-au neutralizat pe atacator. Gândurile mele se îndreaptă spre victimele acestui act odios", a scris el pe Twitter. Agression à #Paris : je salue le sang froid et la réactivité des forces de police qui ont neutralisé l'assaillant.Mes premières pensées vont aux victimes de cet acte odieux.— Gérard Collomb (@gerardcollomb) May 12, 2018Brigada criminală a fost sesizată, a informat o sursă judiciară. Motivaţiile agresorului nu sunt cunoscute deocamdată.Acest atac s-a produs în timp ce Franţa trăieşte sub o ameninţare teroristă constantă. Ultimul atac sângeros, la 23 martie, la Carcassonne şi Trčbes (sud), a ridicat la 245 numărul victimelor ucise în atentate comise pe teritoriul Franţei cu începere din 2015.