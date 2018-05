Satul din România în care se trăieşte ca în Germania

Satul are condiţii ca la oraş după ce sistemul de apă şi canalizare a fost pus la punct, drumurile asfaltate, grădiniţa funcţionează după un program prelungit, iar predarea se face inclusiv în limbă germană, potrivit Digi24.Primele fonduri europene au fost accesate de primăria Drăguş în anul 2008, în cadrul programului naţional de dezvoltare rurală. Uliţele prăfuite au fost rapid acoperite cu asfalt, iar satul începea să semene cu micile aşezări bavareze. „Condiţiile sunt asemănătoare, aproape cu cele de la oraş şi ne bucură şi ne ajută foarte mult”, spune un localnic. „Foarte bine, avem canalizare, avem drumuri mai bune, avem apă, condiţiile sunt foarte bune, ne place şi ne bucurăm”, spune un altul. Banii europeni acopereau investiţiile plănuite la acea dată, dar rămânea în picioare o problemă locală: plata angajaţilor într-o comună săracă. „Am reuşit împreună cu salariaţii să muncim mai mult, să luăm consultanţi cu sume destul de mici, noi să suplimentăm munca şi am depus acele proiecte. După ce am văzut că am avut succes şi am câştigat acele finanţări, toţi salariaţii au fost bucuroşi şi atunci prin muncă în echipă am început să ne orientăm - altă finatare, alt finanţare, altă finanţare”, explică fostul primar din Drăguş, Gheorghe Sucaciu, care acum e primar în Făgăraş. Altă finanţare a acoperit lucrările de renovare ale grădiniţei din sat, dar şi extinderea pentru a transforma locul în unul cu program prelungit. Au urmat apoi, rând pe rând, amenajarea unui parc în curtea grădiniţei şi modernizarea terenului de sport al şcolii. Acum Primăria vrea să construiască încă patru săli de clasă pentru elevii din sat. Toate cu bani europeni. „Suntem o şcoală din mediul rural cu un efectiv de 221 de elevi şi preşcolari. 60% vin din comunele învecinate. De patru ani avem în paralel pe lângă predarea în limba română şi clase cu predare în limba germană”, spune Melania Sucaciu, director la Școala Gimnazială I. C. Graguşanu din Drăguş.

