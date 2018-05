Cântecul câștigător de la Eurovision 2018, catalogat drept “oribil” de Salvador Sobral

08:50

Liga 1 la fotbal, play-out, etapa 9: Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaș (ora 13.00, Digi, Telekom, Look). Scapă cine poate. Chiajna – Gaz Metan LIVE Concordia vs Gaz Metan în Liga 1: 15 jocuri – 5 victorii Concordia – 3 remize – 7 victorii Gaz Metan; Palmares cu Concordia gazdă: 7 jocuri – 3 […] Post-ul Liga 1 la fotbal, play-out, etapa 9: Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaș (ora 13.00, Digi, Telekom, Look). Scapă cine poate apare prima dată în Libertatea.ro.