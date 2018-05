Loteria Română: Report de aproape 20 de milioane de lei pentru categoria I a jocului Joker, la extragerea de duminică

11:10

Conferinţa Internaţională a Agenţiilor de Presă (ICNA), care se desfăşoară în perioada 13-14 mai la Islamabad, îşi propune promovarea colaborării între instituţiile de presă pentru a face faţă provocărilor revoluţiei media, informează agenţia de presă pakistaneză APP.Tema evenimentului de anul acesta este ''Presa din Pakistan - Oportunităţi şi provocări'' şi are în centru agenţiile de presă şi provocările profesionale prin care trec acestea. Conferinţa doreşte să ofere participanţilor şansa de a pune în discuţie provocările curente şi dezvoltarea unei strategii.La conferinţă participă invitaţi din 20 de ţări printre care Arabia Saudită, Azerbaidjan, Bahrain, Bulgaria, China, Egipt, Grecia, Indonezia, Iran, Kazahstan, Liban, Oman, Qatar, România, Siria, Tunisia şi Turcia.Organizată la iniţiativa agenţiei de presă Associated Press of Pakistan (APP), conferinţa va oferi jurnaliştilor şansa de a se conecta în mod direct şi facil cu colegii din alte ţări pentru a explora noi domenii de cooperare, potrivit directorului APP, Masood Malik.APP a iniţiat acest eveniment pentru a ''aborda situaţia dezvoltării mediului competitiv pentru agenţiile de presă din lume'', a mai precizat Malik.Cele mai importante sesiuni ale conferinţei vor aborda teme precum Coridorul Economic China-Pakistan (CPEC), conectivitatea media, provocările viitoare ale agenţiilor de presă şi rolul agenţiilor de presă în era digitală.Prin recunoaşterea ''conectivităţii'' ca punct de reper al vremurilor noastre, conferinţa îşi propune să contribuie la identificarea provocărilor tehnice şi profesionale în scopul colaborării şi schimbului de informaţii care uneori presupune dependenţa de surse indirecte de ştiri.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ada Vîlceanu)