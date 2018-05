Daea, dispus să ajute financiar producătorii care vor face whisky din... fructe

12:15

Potrivit unor imagini video publicate de site-ul Romereports.com, premierul Viorica Dăncilă l-a salutat pe Papa Francisc într-o combinaţie de română şi engleză, spunându-i: „Şfinţia Voastră, I am very glad for this opportunity” (sunt foarte bucuroasă pentru această oportunitate). În engleză, formula de adresare este „Your Holiness“ (Sfinţia Voastră). Guvernul român a publicat pe site imagini fără sonor de la întâlnirea premierului cu Papa.