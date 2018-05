CRBL vrea să fie tată de băiat: „Am niște temeri!”

10:20

O creatură imensă a eșuat pe malul unei plaje din Filipine, sâmbătă (12 mai). Localnicii s-au speriat și au chemat autoritățile, dar nici acestea nu au putut face mare lucru. Monstrul mirositor care a speriat locuitorii sătucului nu seamănă cu nicio creatură marină cunoscută. Oamenii cred că este un semn rău și că este vorba […]