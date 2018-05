Principele Nicolae al României anunță data nunții cu Alina Binder

13:10

România a ratat finala Eurovision 2018 prima sub linie. De 4 puncte mai aveau nevoie artiștii de la The Humans pentru a merge mai departe, pe scena din Portugalia, potrivit unui clasament făcut public de organizatorii competiţiei după încheierea show-ului câştigat de Israel. Trupa The Humans, care ne-a reprezentat cu „Goodbye“, nu a reuşit să […] Post-ul România a ratat finala Eurovision 2018 prima sub linie. De 4 puncte mai aveau nevoie artiștii de la The Humans pentru a merge mai departe apare prima dată în Libertatea.ro.