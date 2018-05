Ea știe cum arată solistul Carlaʼs Dreams! Diana Ionescu este make-up artistul trupei

12:10

Israel a câștigat Eurovision 2018 pentru a patra oară în istorie. Cântăreaţa în vârstă de 25 de ani a fost considerată principala favorită, după ce melodia ei s-a bucurat de succes în mai multe ţări. „Mi-am dăruit inima și sufletul Eurovisionului", a scris Netta pe Twitter, după finală.