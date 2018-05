Petre Daea anunţă că s-au depus peste 11.000 de cereri pentru Programul Tomate 2018

17:40

Principalele evenimente care vor avea loc în săptămâna 14 - 20 mai 2018:*** Moţiunea simplă, intitulată "PSD vinde locurile în universităţi clientelei sale politice", împotriva ministrului Educaţiei, Valentin Popa, va fi dezbătută şi votată luni în plenul Senatului, începând cu ora 16,00.Grupurile parlamentare USR şi PNL au depus la începutul săptămânii moţiunea simplă pe Educaţie, ca urmare a deciziei ministrului "de a tăia drastic din locurile de admitere ale celor mai vechi şi prestigioase universităţi", solicitându-se demisia lui Valentin Popa pe motiv că "a eşuat în misiunea sa". Cei 36 de senatori USR şi PNL care au semnat moţiunea consideră că ministrul Educaţiei a procedat astfel deoarece "apără interesele unor abonaţi ai puterii şi nu interesele educaţiei naţionale".*** Ministrul Energiei, Anton Anton, va fi prezent luni în plenul Camerei Deputaţilor, la "Ora Guvernului". Dezbaterea era programată iniţial pentru data de 7 mai.Anton Anton vine în plenul Camerei Deputaţilor la solicitarea grupului USR, pentru a prezenta un raport cu privire la sistemul energetic naţional.Dezbaterea va avea ca temă "starea sistemului energetic naţional - raport al ministrului Energiei".*** Luni ar putea fi anunţat rezultatul în urma interviurilor susţinute la Ministerul Justiţiei de cei doi candidaţi la funcţia de procuror-şef al DIICOT - Daniel Horodniceanu şi Felix Bănilă.Cei doi au susţinut vineri interviurile pentru conducerea DIICOT, fiind singurii candidaţi care s-au înscris la concurs.Conform reglementărilor legale în vigoare, procurorul-şef al DIICOT este numit de preşedintele României, la propunerea ministrului Justiţiei, cu avizul CSM. Numirea se face pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.*** Preşedintele PNL, Ludovic Orban, efectuează de duminică până marţi o vizită în Germania, unde are programate întâlniri cu mai mulţi oficiali, între care şi cancelarul Angela Merkel.Potrivit unor surse liberale, întâlnirea dintre Ludovic Orban şi preşedintele CDU, cancelarul Angela Merkel, va avea loc luni.Liderul liberalilor urmează să aibă în Germania întrevederi şi cu oficiali guvernamentali şi parlamentari, precum şi cu reprezentanţi ai mediului de afaceri.*** Dragoş Pătraru, realizatorul emisiunii "Starea Naţiei", va fi audiat marţi la Comisia pentru cultură a Camerei Deputaţilor în legătură cu "situaţia creată în cadrul Societăţii Române de Televiziune", după cum se anunţă în proiectul de program al forului parlamentar pentru săptămâna viitoare.Marţea trecută, la Comisia pentru cultură a fost prezentă Doina Gradea, preşedintele-director general al SRTv."Informez publicul (...) că săptămâna viitoare îl vom avea invitat în cadrul dezbaterilor Comisiei pentru cultură pe cel care a fost artizanul acestor înregistrări, pe dl Dragoş Pătraru, iar săptămâna cealaltă vom avea invitat pe directorul de programe al Televiziunii Române, care în acele înregistrări a spus că de 28 de ani se fură în acea instituţie. Vrem să ştim cine a furat, cine fură şi ce măsuri s-au luat pentru această stare de fapt", declara marţi preşedintele comisiei, liberalul Gigel Ştirbu.El a criticat faptul că la propunerea PSD s-a decis ca Doina Gradea să îşi spună doar punctul de vedere în comisie fără a răspunde la întrebări şi a susţinut, alături de reprezentanţii Opoziţiei, că se impune demisia acesteia din funcţie.*** Marţi este programat la Instanţa supremă un nou termen în dosarul în care preşedintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de instigare la abuz în serviciu în legătură cu angajarea a două membre de partid la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman.Pe 25 aprilie, ÎCCJ a amânat judecarea dosarului pentru data de 15 mai. Atunci, magistraţii au admis o cerere a avocaţilor şi au solicitat DNA să spună dacă a existat o cooperare cu SRI în instrumentarea acestui dosar. Liviu Dragnea nu s-a prezentat la proces la acea dată.Dragnea a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, a infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual. În acelaşi dosar, a fost trimisă în judecată şi fosta soţie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei şi şef serviciu Secretariat din DGASPC Teleorman, cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu.*** Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar urma să fie audiată marţi în Comisia de apărare şi ordine publică din Senat.Miercurea trecută, Comisia anunţa că, în ultima sa şedinţă, a aprobat cu majoritate de voturi solicitarea PNL de audiere a ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, în data de 15 mai, pentru "a da seamă cu privire la seria de infracţiuni grave, cu violenţă, cu care s-a confruntat România în ultimele luni".Preşedintele Comisiei de apărare, Marcel Vela, preciza, într-un comunicat de presă, că "ministrul Carmen Dan va trebui să răspundă şi cu privire la afirmaţiile şi promisiunile făcute în luna februarie în plenul Camerei Deputaţilor, invitată de către PNL la 'Ora Guvernului', contrazise de infracţiunile din ultima perioadă"."Doamna Carmen Dan va trebui, de asemenea, să explice de ce nici până astăzi nu a luat măsurile care se impuneau pentru a rezolva lipsa de personal şi disfuncţionalităţile din activitatea ministerului. Nu în ultimul rând, va trebui să elucideze episodul 'Microfonul' şi acuzaţiile iresponsabile făcute la momentul declanşării respectivului scandal, incompatibile cu demnitatea pe care o deţine", se preciza în comunicatul senatorului PNL.*** Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, se va întâlni miercuri cu reprezentaţii Ordinului biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor în sistemul sanitar din România (OBBCSSR), având în vedere nemulţumirile acestora legate de salarii.Vineri, aproximativ 40 de membri ai OBBCSSR au pichetat ministerul, în semn de protest faţă de modificarea coeficienţilor de salarizare şi ierarhizare.Purtătorul de cuvânt al MS, Oana Grigore, a precizat că ministrul Sănătăţii se va întâlni miercuri cu liderii OBBCSSR, pentru a discuta inclusiv despre coeficienţii de ierarhizare.*** Săptămâna viitoare are loc evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a).Conform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, marţi este programată proba de Limba română (15 mai), miercuri - cea de Matematică (16 mai), iar în cursul zilei de joi - proba de limba maternă (17 mai).Testele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale şi trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării acestora este de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV. Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test la clasa respectivă.Rezultatele individuale obţinute la aceste evaluări nu se afişează/ nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele sunt valorificate strict la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor şi a părinţilor/ reprezentanţilor legali asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate, după cum a precizat MEN.*** Miercuri, este posibil să fie ultimul termen al procesului în care Alina Bica este acuzată de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, faptă săvârşită ca secretar de stat şi reprezentanta Ministerului Justiţiei în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.Pe 20 aprilie, judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au respins cererea Alinei Bica de a fi audiată prin videoconferinţă în dosarul ANRP, deoarece documentele depuse de avocat nu dovedesc imposibilitatea acesteia de a se prezenta la proces. Pe de altă parte, Instanţa supremă a decis să trimită o adresă la DNA pentru a se comunica în ce a constat sprijinul de specialitate al SRI în efectuarea actelor de urmărire penală în acest dosar.Judecătorii au amânat atunci dosarul pentru data de 16 mai, când este posibil să se desfăşoare ultimul termen al procesului. Potrivit avocatului, Alina Bica a primit în luna ianuarie 2018 statutul de refugiat politic în Costa Rica, cu reşedinţa în San Jose. Ea are un carnet provizoriu de refugiat politic valabil pe un an, care expiră în ianuarie 2019.*** Un număr de 148 de elevi de clasa a XII-a, aflaţi în pregătire sau în etapele de selecţie pentru alcătuirea echipelor care vor reprezenta România atât la olimpiadele internaţionale pe discipline, cât şi la diverse competiţii sportive europene sau mondiale, vor participa săptămâna viitoare, la Ploieşti, la sesiunea specială a examenului naţional de Bacalaureat.Probele de evaluare a competenţelor se vor desfăşura astfel: 14 - 15 mai - evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/ limba maternă, 16 mai - evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, 17 - 18 mai - evaluarea competenţelor digitale.Probele scrise au următorul calendar: 21 mai - Limba şi literatura română, 22 mai - proba obligatorie a profilului, 23 mai - proba la alegere a profilului şi specializării şi 24 mai - limba şi literatura maternă.Afişarea primelor rezultate, la sediul unităţii de învăţământ care va găzdui această sesiune specială - Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" din Ploieşti, este prevăzută pentru data de 24 mai (până la ora 18,00), depunerea contestaţiilor fiind programată în cursul aceleiaşi zile (18,00 - 20,00). În data de 25 mai vor fi soluţionate contestaţiile şi afişate rezultatele finale.*** "Zilele romanului poliţist", eveniment ce îşi propune să popularizeze acest gen literar foarte apreciat în Franţa şi în spaţiul francofon, are loc de luni până joi, la Bucureşti.Invitatul special al celei de a doua ediţii este scriitorul Antonin Varenne, "un adevărat maestru al enigmelor poliţiste".Evenimentul de la Bucureşti este inspirat de Festivalul internaţional Quais du Polar, întâlnirea anuală de la Lyon a tuturor artelor şi actorilor din domeniul 'thriller-ului' sau al producţiilor 'noir/ de serie neagră' (literatură, cinema, teatru, bandă desenată etc.).*** Bobby McFerrin, autorul şi interpretul hitului "Don't Worry, Be Happy", va concerta sâmbătă pe scena Sălii Palatului din Bucureşti. Spectacolul face parte din turneul "Circlesongs".Biletele se găsesc la casa de bilete a Sălii Palatului, precum şi online pe vandbilete.ro, blt.ro, eventim.ro, myticket.ro şi entertix.ro.Bobby McFerrin a lansat peste 20 de albume, vândute în peste 20 de milioane de exemplare, şi este considerat un explorator al sunetelor care combină jazz-ul, folk-ul şi o multitudine de influenţe muzicale - muzica corală, a cappella şi muzica clasică - cărora le adăugă propriile sale "ingrediente".*** East European Comic Con se va desfăşura în weekend-ul care urmează (18 - 20 mai), la Romexpo.Gethin Anthony, actorul care l-a interpretat pe regele autoproclamat Renly Baratheon din celebra serie HBO "Game of Thrones", vine pentru prima dată la Bucureşti, în cadrul East European Comic Con. El va fi prezent la eveniment vineri pentru un panel, iar sâmbătă - pentru poze şi autografe.Britanicul completează lista actorilor de la Hollywood care vor fi prezenţi la East European Comic Con presented by Kaufland - Andrew Scott ("Sherlock"), Jim Beaver ("Supernatural", "Deadwood"), Giancarlo Esposito ("Breaking Bad", "Better Call Saul") şi Chris Rankin ("Harry Potter").Abonamentele valabile toate cele trei zile ale East European Comic Con presented by Kaufland se pot achiziţiona online pe site-ul www.comic-con.ro/tickets, iar biletele în format fizic pot fi găsite în magazinele din reţeaua Eventim.*** Ajunsă în 2018 la cea de a 14-a ediţie, "Noaptea Muzeelor", organizată de Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, va avea loc anul acesta sâmbătă, 19 mai, cu participarea a aproximativ 150 de muzee şi organizaţii partenere din ţară şi din Bucureşti.Ediţia din acest an a evenimentului cuprinde şi proiecte gândite pentru o interacţiune cât "mai prietenoasă" între muzee şi vizitatori, Questo oferind şi în 2018 trasee muzeale digitale care pot fi explorate gratuit.Programul european "Noaptea Muzeelor", iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, este patronat, în mod tradiţional, de Consiliul Europei, UNESCO şi de Consiliul Internaţional al Muzeelor, şi are o anvergură internaţională urmărind menţinerea interesului pentru cultură.*** "Gala Extraordinară a Operetei Româneşti", ce include momente ale artiştilor Teatrului Naţional de Operetă şi Musical "Ion Dacian" din Bucureşti, va avea loc duminică, la Palatul Naţional al Copiilor.Programul spectacolului va cuprinde operete româneşti în interpretarea soliştilor acompaniaţi de ansamblurile orchestră şi cor, sub îndrumarea dirijorului Lucian Vlădescu, fiind completate cu momente de balet.Biletele pot fi achiziţionate online pe www.startickets.ro şi în reţeaua de magazine Startickets.ro.*** Şoferii care vor fi surprinşi în trafic cu Inspecţia Tehnică Periodică expirată vor primi, din 20 mai, din partea poliţiştilor o dovadă fără drept de circulaţie şi vor fi amendaţi.Informaţia a fost anunţată pe 13 aprilie de MAI, pe pagina de Facebook a ministerului.MAI avertiza încă de atunci că poliţistul va reţine şi talonul maşinii şi plăcuţele cu numerele de înmatriculare. 