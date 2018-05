Potaissa Turda – AEK Atena, prima manșă a finalei Cupei Challenge la handbal masculin (luni, ora 19.00, sala Horia Demian, Cluj-Napoca)

18:40

Per Johansson, afară de la CSM București: "Am picat examenul". Cine va fi noul antrenor al "tigroaicelor". Per Johansson nu va mai fi antrenorul echipei CSM București în viitorul sezon. După ce CSM București a terminat doar pe locul 3 în Liga Campionilor, oficialii clubului bucureștean au anunțat că sunt căutarea unui nou antrenror. "E greu […]