Gest extraordinar al lui Johan Cruyff » Ce s-a întâmplat cu casa lui, care trebuia să devină muzeu

CSM București a obținut locul 3 în Final Four-ul de la Budapesta. "Tigroaicele" au învins-o la limită pe Rostov Don, 31-30, în finala mică disputată azi. (detalii, aici). "E o mare bucurie. Am arătat altfel și ne-am dorit să demonstrăm că putem fi o echipă. Am jucat fără presiune și ne-am zis că trebuie să câștigăm o medalie. Am jucat ca o echipă pe toată durata meciului. ...