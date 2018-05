Andreea Bănică a trecut prin multe peripeții pentru un outfit perfect pe covorul roșu

12:50

Fapta de ucidere barbara a puiului de căprioară de către un individ care a oripilat România și comunitatea internaţională este încadrată de către Poliția Argeș la „braconaj". În urmă cu câteva zile un cotidian argeșean a publicat un material video în care un individ, braconier, și-a asmuţit câinii asupra unui pui de căprioară. În timp […]