Un bărbat din SUA a făcut greșeala vieții. Cei doi copii ai săi au murit într-un mod INCREDIBIL

18:15

Eurovision. Ca în fiecare an, la noi e agitație în jurul acestui fenomen. An de an consumăm resurse de energie pentru selecții, pentru organizare, ne dăm toți cu părerea, suntem un popor de muzicologi, de showmen din naștere, le știm pe toate și absolut toate le-am fi făcut mai bine decât cei care chiar le-au făcut. Ca un veritabil român, o să-mi permit să-mi dau și eu cu părerea pe acest subiect.