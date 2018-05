Semnele care îți arată că organismul tău are nevoie de sex

13:00

În ultima vreme, vedetele au devenit din ce în ce mai curajoase și le-au arătat fanilor cum sunt ele complet naturale. Printre acestea se numără și Deea Maxer, care s-a lăsat fotografiată fără pic de machiaj. Fanii au fost uimiți de frumusețea ei naturală și au sfătuit-o să renunțe la produsele de make-up. Deea Maxer […] The post Cum arată Deea Maxer complet nemachiată! S-a lăsat pe mâna specialiștilor appeared first on Cancan.ro.