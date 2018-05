Dosarul morţii lui Andrei Gheorghe e încă la Poliţie. Legiştii nu au finalizat raportul medico-legal

21:10

Soțul a decedat. Nu am avut copii. Am rămas ca moștenitori eu, sora și mama soțului. Puteți să-mi spuneți care este partea mea din averea defunctului? Ce prevede legea cu privire la cota succesorală a soțului supravieţuitor? Ele spun că eu nu am dreptul la casă. (Vasilica Horodișteanu, Botoșani) RĂSPUNS: Trebuie să consultați un notar