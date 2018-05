(P) “AFLĂ ADEVĂRUL DESPRE JACKPOTURI! NOROC SAU PĂCĂLEALĂ?”

15:50

Mariajul dintre Gabriela Cristea și Marcel Toader a durat doar cinci ani, în 2013. S-a reaprins scandalul dintre ei, după ce prezentatoarea TV a făcut noi declarații despre căsnicia petrecută alături de fostul rugbist, în cadrul unei emisiuni televizate. Ea l-a acuzat că a avut un episod violent care a dus, practic, la divorțul dintre […] The post Reacția lui Marcel Toader, după ce Gabriela Cristea a vorbit despre divorțul lor și l-a acuzat de violență: „Numele meu te relansează în lumina reflectoarelor!” appeared first on Cancan.ro.