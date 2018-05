Incendiu la un spital din județul Argeș! Toți pacienții au fost evacuați

19:20

Adriana Iliescu, femeia care a devenit mama la 67 de ani, vrea sa-i lase fiice ei Eliza, care acum are 12 ani, toate conditiile pentru o viata buna. La 80 de ani, Adriana Iliescu se considera inca o femeie in putere. Unul dintre obiectivele ei este acela de a se asigura ca mostenirea fetei va ramane intacta si ca rudele ei nu vor atenta la bunurile fetei. In ultimii ani, Adriana Iliescu a facut multe drumuri pe la tribunal. Ea a avut patru procese pe rol, iar unele le are si acum. Cel mai compli...