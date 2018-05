Tenis: Alexander Zverev a câştigat turneul ATP Masters 1.000 de la Madrid

20:40

Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Cristina Neagu, liderul echipei CSM Bucureşti, a declarat după meciul cu Rostov pe Don (31-30), pentru medaliile de bronz de la Final4-ul Ligii Campionilor la handbal feminin de la Budapesta, că echipa a jucat în primul rând pentru public şi pentru jucătoarele care vor pleca la finalul sezonului.''Este o medalie de bronz pe care ne-am dorit-o foarte tare, pentru noi ca şi echipă, pentru fetele care ne părăsesc la sfârşitul sezonului. Dar mai ales pentru acest public minunat, care s-a deplasat la Budapesta şi pentru modul în care ne-a susţinut şi azi, chiar şi după dezamăgirea de ieri. Bineînţeles că din punctul meu de vedere, cele două meciuri nu se pot compara. Motivaţia şi presiunea au fost ieri, faţă de meciul de azi. Trebuie să fim realişti şi să vedem că Rostovul a fost o echipă foarte dezamăgită şi lipsită de energie, mai ales în prima repriză. Noi am jucat mai bine pe parcursul meciului şi chiar dacă am câştigat cu un gol a fost o victorie meritată. Însă, eu personal rămân extrem de frustrată şi dezamăgită de faptul că nu am reuşit să câştigăm împotriva Gyor-ului. Însă Gyor a fost un adversar extrem de puternic ieri. Am auzit discuţii că nu am jucat ca o echipă, şi că azi probabil că am jucat ca o echipă. Nu ştiu ce se scrie, pentru că nu am citit presa în zilele astea. Însă Gyor a fost un adversar foarte puternic care nu ne-a lăsat să facem jocul obişnuit. Au avut un joc extrem de agresiv care nu ne-a permis o continuitate a paselor. Azi, Rostov ne-a permis aproape orice, aşa că cele două meciuri nu se pot compara. Însă este un loc 3 pe care ni l-am dorit pentru noi ca echipă şi mai ales pentru fani'', a declarat Cristina Neagu, golghetera Ligii Campionilor cu 110 goluri.Neagu, de trei ori desemnată cea mai bună jucătoare din lume, a admis că în meciul cu Gyor nu a reuşit cel mai bun joc al ei, dar a pus pe seama dorinţei prea mari deciziile mai puţin inspirate din timpul jocului: ''Probabil că mi-am dorit prea mult şi anumite decizii din timpul meciului nu le-am luat cu capul şi le-am luat cu inima. Ele au jucat extrem de dur, am fost un pic nervoasă şi din cauza arbitrilor, pentru că nu dădeau nici măcar un cartonaş galben şi simţeam pe pielea mea că sunt lovită de fiecare dată. A fost probabil o supramotivaţie care în anumite momente ale jocului nu m-a lăsat să iau deciziile corecte. Însă e greu când jocul nu merge, lumea aşteaptă de la tine. Nu îmi caut scuze, ştiu foarte bine ce am făcut, dar cred că noi ca şi echipă nu am reuşit să rezolvăm jocul nici în atac, nici în apărare. Am spus că dacă vom avea o apărare bună şi portari în formă, atunci va fi mai uşor. Nici apărarea nu a mers, nici poarta nu a mers, nici noi în atac nu am mers, practic am fost anihilate pe toate planurile''.Interul stâng al naţionalei tricolore a cerut răbdare pentru construcţia unei echipe, o mai mare stabilitate pe banca tehnică şi mai multă răbdare în privinţa rezultatelor imediate:''Sunt mulţi care stau în canapea, mănâncă seminţe şi ne înjură pe noi care ne rupem picioarele în fiecare zi. Din păcate în România, victoriile sunt nunţi, înfrângerile sunt înmormântări. Trebuie să învăţăm puţin să avem o stabilitate, să avem o balanţă, să nu mai facem eroi şi statui după anumite victorii, dar nici să încercăm să îngropăm jucătoarele după anumite înfrângeri. Avem foarte multe lucruri de învăţat cu toţii, începând cu mine. Sper să învăţ din ce s-a întâmplat la acest Final Four, însă trebuie să înţelegem că o echipă nu se construieşte în câteva luni, nu se clădeşte într-un an în care schimbi din nou antrenorii, pleacă 5 jucătoare, vin 5 jucătoare noi. Este foarte greu, nu ştiu câtă lume înţelege lucrul ăsta, dar sistemul este foarte important. Gyor lucrează cu acelaşi de 6-7 ani, este un antrenor care a creat un sistem, care a adus una-două jucătoare în fiecare sezon, exact ce a simţit că trebuie echipei şi normal că lucrurile au început să meargă. Avem nevoie de continuitate ca să fim o echipă foarte puternică. Să nu fim o echipă care azi joacă bine şi mâine sub orice critică. Trebuie să creăm un sistem puternic şi atunci într-o zi mai slabă, pierzi sau câştigi la limită, dar eşti acolo, aproape, nu pierzi la o diferenţă de 6 goluri într-o semifinală de Liga Campionilor''.CSM Bucureşti a câştigat finala mică şi medaliile de bronz în Liga Campionilor la handbal feminin, duminică, după 31-30 (19-14) cu formaţia rusă Rostov pe Don. În anii anteriori, CSM Bucureşti a câştigat tot bronzul în 2017, trofeul şi medaliile de aur în 2016.AGERPRES/(editor Teodor Ciobanu, editor online: Adrian Dădârlat)din timpul