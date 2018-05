Fotbal: Campionatul Spaniei - FC Barcelona, la primul eşec din acest sezon

23:00

Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Ambros Martin poate fi un antrenor fericit după finala Ligii Campionilor la handbal feminin de la Budapesta, pentru că şi-a trecut în cont al 4-lea titlul european şi al doilea consecutiv, o premieră de când se joacă în sistemul Final Four.''Am un zâmbet mare pe faţă. Am sentimente foarte bune, dar nu e vorba de mine ci de aceste fete. Este incredibil, nu-mi pot găsi cuvintele. Nu e vorba doar de victoria de azi, ci şi de momentele proaste, în care am pierdut. Cred că azi toată lumea se poate bucura de acest meci fantastic. Probabil că jucătoarele de la Vardar nu sunt fericite, dar ar trebui să fie fericite, pentru că au făcut totul să nu piardă meciul, nicio o echipă nu merita să piardă. Dar noi am avut atâtea probleme în acest sezon, am luptat mult împotriva tuturor în acest sezon, şi împotriva lui Vardar azi, împotriva rezultatului, a multor lucruri. Sunt satisfăcut de jocul ambelor echipe'', a declarat Ambros Martin, care din sezonul viitor va antrena pe Rostov pe Don.Antrenoarea Irina Dibirova (HC Vardar) a pierdut a doua sa finală consecutivă din Final4-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, dar şi-a lăudat jucătoarele pentru spiritul de sacrificiu din teren: ''Sunt foarte mândră de jucătoarele mele şi de ce au reuşit în teren, dar norocul nu a fost de partea noastră azi. Le urez succes jucătoarelor care părăsesc clubul şi să câştige ceea ce nu am reuşit astăzi. Le iubesc pe toate şi sunt mândră de ele''.Barbara Lazovic, Andrea Lekic, Dragana Cvijic şi Jovanka Radicevic, toate de la Vardar HC, vor juca din vară la CSM Bucureşti.Portarul echipei Vardar HC, Amandine Suzanne Leynaud, desemnată MVP-ul Final Four, s-a arătat dezamăgită că a pierdut finala, dar şi-a felicitat coechipierele pentru spiritul de luptă din teren: ''Cred că am făcut în finală un meci solid, am luptat până la sfârşit. Vreau să spun întregii mele echipe că sunt mândră de ce au reuşit azi. Au jucat şi au luptat până la final din toată inima şi nu a fost uşor. Sunt mândră că fac parte din echipa asta şi am luptat până la sfârşit aşa cum am făcut-o''.Gyor Audi ETO KC, deţinătoarea trofeului, a câştigat Liga Campionilor la handbal feminin, duminică seara, în Papp Laszlo Sportarena din Budapesta, după ce a învins-o în finală pe Vardar Skopje cu scorul de 27-26 (9-9, 20-20), după prelungiri.Gyor a cucerit trofeul pentru a patra oară, după ediţiile din 2013, 2014 şi 2017, anul trecut învingând-o pe Vardar tot după prelungiri, cu 31-30.În finala mică, CSM Bucureşti a învins-o pe Rostov pe Don cu scorul de 31-30.AGERPRES/(editor Teodor Ciobanu, editor online: Adrian Dădârlat)