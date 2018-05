Evaluarea Naţională 2018 – clasa a IV-a. Calendarul complet al testelor

09:10

Extrema dreaptă Aneta Udriştoiu (CSM Bucureşti) a regretat după meciul cu Rostov pe Don (31-30), pentru locul 3 din Final4-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, că echipa nu şi-a demonstrat valoarea în semifinala de sâmbătă cu Gyor, informează Agerpres. “Îmi pare nespus de rău că nu am câştigat meciul de sâmbătă, bineînţeles am fost dezamăgită […] Post-ul Regretul Anetei Udriștoiu după Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal: “Îmi pare rău că nu am demonstrat că avem valoare” apare prima dată în Libertatea.ro.