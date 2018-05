Tenis: Simona Halep rămâne lider în clasamentul WTA, cu un avans de doar 425 puncte faţă de Wozniacki

10:00

Campioana olimpică Laura Badea iubeşte sportul de când era copil şi l-a practicat cu multă pasiune. Crede că toţi copiii ar trebui să facă sport, pentru că îi dezvoltă armonios, îi face mai disciplinaţi şi mai ordonaţi, îi determină să-şi gestioneze priorităţile."E necesar să atragem copiii către sport, către mişcare. În calitate de director al Academiei Olimpice Române, instituţie care promovează ideile olimpismului - respect, toleranţă, fair-play -, consider esenţială atragerea elevilor şi tinerilor spre practicarea unui sport, petrecerea timpului liber într-un mod plăcut, care e benefic nu doar pentru sănătate, ci şi pentru dezvoltarea fizică armonioasă. Sportul înseamnă bucurie de a trăi, este un factor de educaţie morală şi socială şi contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor şi tinerilor. Îmi doresc foarte mult ca şcoala, dar şi părinţii, să dezvolte în copii dorinţa de a face sport, de a face mişcare. Chiar dacă nu vor ajunge la sportul de înaltă performanţă, e important pentru un copil să practice sportul", a declarat pentru AGERPRES Laura Badea.Ea consideră că exemplul este foarte important pentru determinarea unui copil să facă mişcare. Dacă aleargă într-o zi un kilometru, a doua zi doi kilometri şi acest obicei de a alerga continuă, într-o zi va putea participa la un cros sau un maraton."Îi încurajez pe părinţi să-şi îndrume copiii către sport, pentru că vor fi mai sănătoşi. Sportul e un mod de viaţă, de socializare, putem face sport de plăcere, pentru a ne elibera de griji, de stres, de energii negative. Chiar dacă un echipament sportiv costă destul de mult - în cazul sportului de performanţă -, merită să facem această investiţie în copiii noştri, pentru a-i distrage de la tentaţiile de acum, a-i feri de sedentarism şi de obezitate. Prin sport copiii învaţă că trebuie să aibă grijă de ei, să se alimenteze sănătos", spune Laura Badea.În opinia ei, nici măcar teama de accidente nu trebuie să fie un impediment în a practica sportul, pentru că te poţi alege cu o entorsă chiar şi mergând sau alergând pe stradă."Altădată copiii făceau sport fără să realizeze, când ieşeau la joacă în faţa blocului, jucând şotron sau sărind coarda ori elasticul. Din păcate, acum copiii nu mai ies la joacă, pentru că au multe activităţi extraşcolare care le ocupă timpul. Sigur, sunt foarte bune şi acestea, dar nu în defavoarea mişcării, a sportului", crede marea campioană.Laura a mărturisit că a avut norocul ca în şcoală să aibă profesori care au atras copiii spre sport. La început a făcut handbal, apoi a fost atrasă de gimnastică, exersând pe bordura străzii mişcările Nadiei Comăneci, imaginându-şi că e pe bârnă. Apoi a fost selectată la scrimă, iar la primul antrenament se aştepta să primească o sabie şi să se dueleze, dar n-a fost aşa. A înţeles că mai întâi trebuie să facă joc de mişcare, abia după trei luni a pus mâna pe floretă.I-a plăcut ideea de a se duela, scrima fiind foarte bine descrisă în cărţile lui Alexandre Dumas. Pentru Laura, aceste cărţi în care descoperea lumea muşchetarilor au fost un fel de iniţiere, de pătrundere în lumea duelurilor. Puţină lume ştie că Laura Badea este stângace şi că toate victoriile ei au fost obţinute ţinând floreta cu mâna stângă."Am început scrima în 1983, la Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 din Bucureşti. A fost frumos, pentru că eram foarte mulţi copii dornici de aventură şi, bineînţeles, ambiţia, tenacitatea, dorinţa de a accede pe prima treaptă a podiumului au făcut diferenţa în cele din urmă. Dar am avut colegi minunaţi, atât fete, cât şi băieţi, un colectiv de antrenori foarte buni, foarte inimoşi, care ne-au susţinut. Nu a fost uşor, pentru că nu este suficient doar să ai o pregătire fizică foarte bună, o tehnică de excepţie, ci trebuie să ai şi psihic pe măsură. În momentele cheie, în momentele importante, psihicul are rolul decisiv. (...) Am învăţat că floreta nu este o armă, ci o prelungire a braţului meu stâng, o prelungire care mă ajută să-mi îndeplinesc visurile şi, bineînţeles, să ajung să practic marea performanţă. Şi aşa am ajuns să îndrăgesc floretele, să am foarte mare grijă de ele, totul să fie perfect", declara pentru AGERPRES Laura Badea, într-un interviu, în 2015.Laura nu a fost doar o bună sportivă când era elevă, ci era şi foarte pasionată de limbi străine."Eram foarte bună la limba rusă în şcoală, am avut şi profesori foarte buni. Pe urmă am mai vorbit ruseşte la competiţii, dar de câţiva ani nu am mai vorbit deloc. Însă, înţeleg limba rusă foarte bine, ştiu să citesc foarte bine. Franceză am învăţat pentru că mi-a trebuit în momentul în care am ajuns la Federaţia Internaţională de Scrimă, iar engleză am făcut, ca toată lumea, în şcoală. Italiana am învăţat-o din dragoste pentru cum sună limba italiană, dar şi pentru adversarele mele din echipa Italiei", spunea marea campioană în interviu.Chiar dacă a abandonat de mulţi ani activitatea competiţională, Laura Badea face sport în continuare. De ce? "Pentru că el face parte din viaţa mea, din activitatea zilnică". Pe lângă faptul că face mişcare, nu a abandonat stilul de alimentaţie echilibrată, nu face excese, chiar dacă îi plac mult dulciurile.E pasionată de natură - flori, arbuşti, pomi - şi îi place să grădinărească în propria curte, pentru că o relaxează această îndeletnicire. Are o familie frumoasă - e căsătorită cu fostul sabrer Adrian Cârlescu şi au o fiică, Maria, elevă la liceu. Fiind fiică de sportivi, şi ea practică sportul, dar nu de performanţă, fiind atrasă mai ales de sporturile de iarnă. Sursa foto: (c) Mihai POZIUMSCHI/AGERPRES FOTO"Maria iubeşte schiul, patinajul, îi plac călătoriile, are talent la limbi străine, e pasionată de actorie şi canto. Îmi place să cred că Maria creşte frumos, îşi însuşeşte un program de activităţi în care trebuie să respecte nişte reguli. (...) Îmi face plăcere să petrecem împreună cât mai mult timp - mergem să vedem un film sau mergem la shopping, uneori ne plimbăm în parc cu bicicleta, cu rolele, plecăm în vacanţe, în excursii. (...) Suntem ca două prietene, ne povestim una alteia ce facem peste zi - ea la şcoală, eu la serviciu", a mărturisit Laura Badea.***Laura Badea a fost campioană naţională de junioare şi senioare, în perioada 1987-2004. Ca lider incontestabil al celei de-a doua generaţii ''de aur'' a floretei feminine româneşti, a obţinut titlul olimpic la floretă individual la Jocurile Olimpice de la Atlanta (SUA, 1996), contribuind şi la medalia de argint cucerită împreună cu echipa, la aceeaşi competiţie. Sursa foto: (c) Eugen ENĂCHESCU/AGERPRES FOTOA fost dublă campioană mondială, Atena (1994), cu echipa, şi Haga (1995), la individual. De asemenea, a fost cvadruplă campioană europeană la individual în 1996 - la Limoges, în 1997 - la Gdansk, şi în 2004 - la Copenhaga (două medalii).A mai obţinut o medalie de bronz cu echipa la Jocurile Olimpice de la Barcelona (1992), un loc 4 la Sydney (2000), un loc 5 la Atena (2004); două medalii de bronz şi două de argint la individual la Campionatele Europene de la Linz (1993), Bolzano (1999), Cracovia (1994) şi Moscova (2002); o medalie de bronz (Moscova - 2002) şi două de argint cu echipa la CE de la Bolzano (1999) şi Madeira (2002).La campionatele mondiale a obţinut cu echipa cinci medalii de argint, la Essen (1993), Haga (1995), Cape Town (1997), La Chaux de Fonds (Elveţia-1998), New York (2004) şi două medalii de bronz la Lisabona (2002) şi Havana (2003). În 2013, a fost inclusă în ''Hall of Fame'' al Federaţiei Internaţionale de Scrimă (FIE). AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Cristian Anghelache)