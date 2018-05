FOTO: Zeci de capre au murit pârjolite într-un incendiu puternic care a cuprins o fermă din Vaslui

12:10

Zenit Kazan a cucerit Liga Campionilor 2018 la volei masculin. E al patrulea succes consecutiv pentru formația rusă care îl are în lot pe Wilfredo Leon, jucător plătit cu 1.900.000 $ pe an! Zenit Kazan s-a impus dramatic, cu 3-2 (29-27, 18-25, 23-25, 25-23, 17-15), în ultimul act al Final Four-ului contra italienilor de la […]