Germania: Infrastructura critică, posibilă ţintă a unui atac cibernetic (şeful serviciului de informaţii interne)

11:10

"Netta-mania", care a cuprins Israelul duminică, după victoria cântăreţei Netta Barzilai la Eurovision 2018, este un fenomen care se manifestă în întreaga ţară, de la reţelele de socializare la pieţele publice din Ierusalim şi până la Consiliul de Miniştri, informează AFP.Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a mimat mişcările aripilor unor găini în faţa camerelor de filmat înainte de reuniunea cabinetului său, imitând gesturile făcute de artista israeliană pe scenă în timpul evoluţiei sale de la Lisabona.Cântecul ei, "Toy", inspirat de spiritul campaniei #MeToo, a fost interpretat în timpul marşului prin care mii de israelieni au celebrat ocuparea Ierusalimului de Est de către armata acestei ţări în 1967 şi care au cerut reunificarea oraşului.În cadrul acestei "Netta mania", potrivit cotidianului Maariv, victoria obţinută de această cântăreaţă israeliană de 25 de ani, necunoscută până la calificarea sa pentru a reprezenta Israelul în concursul Eurovision, a generat un val de omagii şi de parodii în spaţiul online.O imagine prelucrată în Photoshop îl prezintă pe prim-ministrul israelian purtând două codiţe împletite, coafură purtată sâmbătă de artista israeliană în timpul finalei acestui concurs muzical.Un alt montaj a deturnat în beneficiul Nettei Barzilai faimoasele afişe "Yes We Can" ("Da, putem") folosite de Barack Obama în timpul campaniei prezidenţiale din 2008. Acel slogan celebru a fost înlocuită cu "Yes Chicken" ("Da, pui"), care în limba engleză sună aproape ca "Yes She Can" ("Da, ea poate").O altă glumă îl vizează pe preşedintele american Donald Trump şi ţinuta extravagantă purtată de Netta Barzilai sâmbătă seară în finala Eurovision 2018. "I'm Not Your Toy" ("Nu sunt jucăria ta"), spune Trump, folosind cuvintele din piesa israeliană, adresându-se unui mollah iranian - referite la tensiunile în creştere dintre Israel şi Iran.Israelul era cuprins de o veritabilă euforie naţională cu o zi înainte de inaugurarea ambasadei americane la Ierusalim, concretizând recunoaşterea de către Statele Unite a acestui oraş drept capitală a ţării, iar Netta Barzilai şi-a sporit popularitatea graţie cuvintelor pronunţate la câteva secunde după victoria ei de la Lisabona."Anul viitor, la Ierusalim", a declarat ea, făcând o referire la faptul că următoarea ediţie a concursului Eurovision, în urma victoriei sale, va avea loc în 2019 în Israel.Record de audienţăÎnsă adaptând-o la realitate, această frază - rostită de evreii din lumea întreagă de peste 2.000 de ani - a generat reacţii entuziaste, inclusiv în mediile religioase, care nu au obiceiul de a urmări concursul Eurovision.Benjamin Netanyahu i-a telefonat câştigătoarei la câteva minute după anunţarea rezultatelor pentru a-i spune că ea este "cea mai bună ambasadoare a Israelului".Liderul partidului laburist, Avi Gabbay, nu a rămas nici el mai prejos şi a felicitat-o pe Netta Barzilai pentru faptul că a afirmat "pe cea mai mare scenă a lumii că îşi iubeşte ţara şi că diferenţele dintre oameni trebuie să fie acceptate"."Ai făcut un cadou minunat Israelului pentru a 70-a sa aniversare şi pentru a 51-a aniversare a reunificării Ierusalimului", a scris Miri Regev, ministrul Culturii, într-un mesaj publicat pe Facebook.Televiziunea publică a anunţat că şi-a doborât sâmbătă seară propriul record de audienţă.Mii de persoane au dansat târziu în noapte pe străzile şi în pieţele din Ierusalim şi Tel Aviv pe ritmurile pieselor care au marcat precedentele trei victorii pe care Israelul le-a obţinut la Eurovision - în 1978, 1979 şi 1998.Cântecul "Toy" a fost scris de compozitorul israelian Doron Medalie, care a compus şi piesele ce au reprezentat Israelul la Eurovision la ediţiile din 2015 şi 2016.Netta Barzilai, care va reveni cu avionul în ţara ei luni dimineaţă, va susţine un concert gratuit la Tel Aviv în cursul serii, potrivit mass-media israeliene. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Simona Aruştei)