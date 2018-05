Anamariei Reghecampf i s-a făcut rău la pomana mamei sale! Era să leșine la mormântul Ionelei Prodan. A fost dusă acasă pe brațe

09:30

Petre Roman (71 de ani) și Silvia Chifiriuc (46 de ani) se gândesc să mai facă un copil. Au un băiețel pe nume Petru (9 ani), dar și-ar dori și o fetiță. A spus-o chiar Silvia, care și-ar dori să schimbe din nou scutece de bebeluș. Cântăreața vrea să rămână însărcinată în viitorul apropiat.