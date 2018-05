De ce participă Israel la Eurovision, deşi nu se află pe continentul european VIDEO

12:45

Ştim cu toţii că sucul de lămâie are beneficii asupra sănătăţii, însă acest ingredient poate fi inclus şi în rutina de îngrijire a părului. Lămâia este sursă importantă de acid citric, vitamina C, magneziu şi calciu plus că are proprietăţi antifungice. Iată cum poate fi folosit sucul de lămâie pentru rezolvarea problemelor legate de podoaba capilară.