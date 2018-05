Toader anunţă că România va participa la următoarea reuniune a GRECO

13:30

Antrenorul echipei de fotbal ACS Poli Timişoara, Adrian Neaga, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că partida cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe prinde formaţia sa într-o perioadă mai puţin favorabilă în care are patru jucători indisponibili."Ne aflăm în faţa poate celui mai important duel din ultimele pe care le-am avut. De la meci la meci, suntem tot acolo, parcă nu înaintăm deloc. Din păcate, ne prinde jocul într-o perioadă mai puţin favorabilă, pentru că avem ceva probleme de lot. Melinte este suspendat, iar Artean, Ţigănaşu şi Popovici sunt accidentaţi. Ultimii trei nu au nicio şansă să joace, nici nu fac parte din lot. Dar am încredere în cei care vor intra că au calitate şi caracter. Sunt conştient că este un joc greu, dar am încredere în băieţi, atmosfera este bună. Sper să ne întoarcem cu punct sau puncte, pentru a avea un moral ridicat înaintea duelului cu Mediaş", a spus Neaga, conform site-ului oficial al clubului bănăţean."Mă bucur că băieţii au ocazia de a juca în faţa unui stadion plin. Îi felicit pe cei de la Sfântu Gheorghe pentru că au suporteri frumoşi, pentru orice fotbalist trebuie să fie o motivaţie în plus asta", a adăugat tehnicianul.Deşi formaţia sa ocupă penultimul loc în clasamentul play-out-ului, Adrian Neaga este optimist în ceea ce priveşte salvarea de la retrogradare. "Noi trebuie să ne câştigăm punctele. Până la finalul play-out-ului am încredere că vom acumula punctele necesare pentru a ne salva. Avem puterea de a realiza acest lucru. Sepsi e o echipă solidă, dar are şi ea minusurile ei, a pierdut acasă cu Chiajna", a menţionat Neaga.Echipa de fotbal ACS Poli Timişoara întâlneşte, marţi, de la ora 18,30, în deplasare, formaţia Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, într-o partidă contând pentru etapa a 10-a a play-out-ului Ligii I.AGERPRES (AS-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Dragomir, editor online: Simona Aruştei)