Dăncilă despre convocarea lui Meleşcanu: Preşedintele trebuie să sune dacă vrea să meargă un ministru la Cotroceni

14:10

Grupul britanic Arctic Monkeys a lansat vineri un nou album de studio, ''Tranquility Base Hotel & Casino'' - al şaselea din discografia sa - ce a fost salutat de criticii de specialitate pentru stilul său inovator şi pentru asumarea unor riscuri muzicale, dar criticat de o parte a fanilor, obişnuiţi cu sonorităţile mai degrabă rock ale trupei lor preferate, informează AFP.Noul disc al acestei formaţii din Sheffield era aşteptat cu nerăbdare după succesul mondial înregistrat de precedentul album lansat de Arctic Monkeys, "AM", un material discografic inspirat din rock şi cu influenţe hip-hop. După turneul mondial "AM Tour", încheiat în 2014, "îmi amintesc că m-am gândit că vom începe imediat să lucrăm la ceva nou", a declarat Alex Turner, solistul trupei, într-un interviu acordat în emisiunea "Beats 1" difuzată pe platforma Apple Music. "Acum, sunt mulţumit că nu a fost aşa", a adăugat el.Alex Turner a profitat de acest lung interval pentru a compune piese ce explorează un univers nou, între balade şi vintage-pop, acorduri de pian şi riff-uri de chitară.Rezultatul, un album elaborat, i-a surprins pe admiratorii trupei. "E intenţionat non-comercial, însă acest album suprarealist şi ciudat de seducător este o vitrină pentru uimitorul talent liric al lui Alex Turner", se afirmă în The Times.Jurnaliştii de la revista muzicală britanică New Musical Express (NME) consideră că trupa Arctic Monkeys are parte de un moment "Pet Sounds" - numele albumului lansat de The Beach Boys în 1966, care a marcat o schimbare a stilului abordat de celebrul grup californian.Jurnaliştii de la NME au comparat "Tranquility Base Hotel & Casino" cu un cer nocturn plin de stele: "La început, e bulversant, încerci să legi punctele îndepărtate dintr-o ascultare impenetrabilă. Dar atunci când constelaţiile apar, realizezi că este rezultatul unui design elaborat şi inteligent".Pentru The Independent, grupul britanic se află "la ani-lumină" faţă de albumele lansate în trecut, refuzând în continuare să fie etichetat şi catalogat. "Şi asta este un lucru bun", notează criticii acestei publicaţii.Fanii, însă, sunt surprinşi de accentele uneori bizare de pe noul album. Anumite cuvinte au dat naştere unor ironii, în special versul "Good morning... Cheeseburger", ce poate fi auzit în piesa "Shee Looks Fun"."Depun eforturi mari pentru a încerca să îmi placă noul album al celor de la Arctic Monkey", a ironizat pe Twitter utilizatorul Haziq Hamzah."Arctic Monkeys a avut nevoie de cinci ani pentru a lansa un album ce îi aduce un omagiu lui David Bowie", a declarat la rândul lui utilizatorul @othemightyi. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: Arctic Monkeys/Facebook