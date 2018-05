CANNES 2018 Lars von Trier revine pe Croazetă la şapte ani după ce a provocat un imens scandal

14:40

La şapte ani după ce a provocat unul dintre cele mai mari scandaluri la Festivalul de Film de la Cannes, Lars von Trier revine discret luni pe Croazetă cu filmul ''The House that Jack Built'', informează AFP.Pelicula, cu Matt Dillon în rolul unui ucigaş în serie, va fi prezentată în afara competiţiei de la ora 20:30 GMT, fără a fi planificată vreo conferinţă de presă. În 2011, Lars von Trier ţi-a exprimat "simpatia" faţă de Hitler la conferinţa de presă a filmului său "Melancholia" şi în pofida scuzelor ulterioare, el a fost declarat persona non grata la Cannes - o sancţiune fără precedent. Extrem de apreciat de către critică, filmul a rămas însă în competiţie, iar actriţa americană Kirsten Dunst a câştigat premiul pentru cea mai bună interpretare feminină în rolul unei mirese deprimate.Recompensat cu Palme d'Or în 2000 pentru filmul său "Dancer in the Dark", regizorul danez nu a mai pus piciorul la Festivalul de Film de la Cannes de la acest scandal."Pierre Lescure, preşedintele Festivalului, şi consiliul său de administraţie au decis să salute revenirea regizorului danez Lars von Trier în Selecţia oficială", a anunţat luna trecută Festivalul.Fără a comenta invitaţia la Cannes, regizorul danez, în vârstă de 61 de ani, a afirmat că regretă declaraţiile sale din 2011. "Nu am fost şi nu voi fi niciodată nazist", a declarat recent cineastul la primirea celui mai prestigios premiu danez care recompensează o personalitate culturală."Consecinţele teribile ale conferinţei de presă m-au costat ani de angoasă. Întreaga poveste m-a învăţat să mă exprim prudent", a adăugat el, citat de ziarul Politiken.De asemenea, cineastul a fost recent acuzat de hărţuire sexuală de către cunoscuta interpretă islandeză Björrk, principala eroină din "Dancer in the Dark". "Nu era cazul. Dar realitatea este că nu eram cu adevărat prieteni", s-a apărat el.Cunoscut pentru scenele de sex şi violenţă din filmele sale, Lars von Trier, un obişnuit al Croazetei, unde a venit de zece ori, va prezenta luni un film plin cu scene sângeroase.Festivalul va găzdui însă în acelaşi timp un alt eveniment important: regizorul american Spike Lee, revenit în competiţie la 27 de ani după "Jungle Fever", va prezenta "BlacKkKlansman", un film bazat pe povestea adevărată a unui poliţist afro-american infiltrat printre membrii Ku Klux Klan. Filmul, în a cărui distribuţie îi regăsim pe John David Washington şi pe Adam Driver, concurează - spre deosebire de pelicula lui Lars von Trier - la Palme d'Or. AGERPRES/(AS - autor: Ana Bîgu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Gabriela Badea)