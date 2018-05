UPDATE Israel/Ambasada SUA: 37 de palestinieni au fost ucişi de forţele israeliene în Fâşia Gaza (nou bilanţ)

15:10

Preşedintele SUA, Donald Trump, a descris luni pe Twitter transferul ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim drept ''o zi mare pentru Israel'', transmite AFP.''Ne pregătim pentru ceremonia de la ora 09:00. O zi mare pentru Israel!'', a scris Trump pe reţeaua de socializare. El a menţionat în acelaşi mesaj că postul de televiziune Fox, pe care-l urmăreşte în fiecare dimineaţă, va transmite în direct ceremonia care se va desfăşura la Ierusalim. U.S. Embassy opening in Jerusalem will be covered live on @FoxNews & @FoxBusiness. Lead up to 9:00 A.M. (eastern) event has already begun. A great day for Israel!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018La evenimentul care începe la ora 16.00 ora locală (şi ora României), printre sutele de demnitari participanţi se vor număra fiica cea mare a lui Trump, Ivanka Trump, împreună cu ginerele preşedintelui american, Jared Kushner. Rămas la Washington, liderul de la Casa Albă va transmite un mesaj video în timpul ceremoniei.Transferul ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim are loc în ziua în care este sărbătorită a 70-a aniversare a creării statului Israel. AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Gabriela Badea)