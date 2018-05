Ambasadorul american în Israel deschide cu un discurs ceremonia inaugurării ambasadei SUA la Ierusalim

16:40

Managerul Nopţii Muzeelor, Dragoş Neamu, a anunţat că în prezent sunt peste 180 de muzee şi organizaţii partenere înscrise în vederea participării la evenimentul din 19 mai, dar că lista este în curs de actualizare, fiind aşteptate noi înscrieri."În acest moment, în Bucureşti sunt 50 - 24 de prieteni ai muzeului şi 26 de muzee. Însă unii participanţi vor trimite fişele de înscriere în preziua evenimentului. (...) În momentul de faţă, din listele pe care le-am cuantificat sunt cam 180 - 190. Vor ajunge la 200 cu siguranţă. Este evident că vom avea un vârf la ediţia aceasta. Anul anterior au fost 140 de instituţii, iar acum doi ani au fost cam tot 140. (...) Sunt foarte multe intrări noi, mai ales în Bucureşti, au intrat muzee de nişă. Şi, în general, a proliferat ideea de muzeu de nişă. E primul an în care avem muzeul 'Micul Paris', Muzeul parfumului, Muzeul antreprenoriatului, Muzeul kitsch-ului şi Muzeul colecţiilor de maşini Ţiriac", a declarat Dragoş Neamu, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Institutul Francez.El a precizat că Noaptea Muzeelor este şi o ocazie de a prezenta lipsurile cu care se confruntă anumiţi participanţi."Laboratoarele de restaurare sunt prost utilate, oamenii lucrează în nişte condiţii de mediu vătămător total. În momentul acesta avem o listă care depăşeşte o sută de persoane care fie au decedat, fie au cancere galopante, fie au primit diagnostice care le-au schimbat viaţa în cel mai rău mod. De asemenea, este modul acesta de salarizare şi la un moment dat se punea problema unui protest, de Noaptea Muzeelor, şi cred că unele muzee, punctual, vor protesta. (...) Ştiu că în Iaşi se va protesta cu măştile pe figură, apropo de starea restaurării, cu fluturaşi de salarizare ai unor persoane mai mult decât onorabile, cu ani întregi de trudă în muzee şi cu o remuneraţie mizerabilă", a explicat Dragoş Neamu.Totodată, el a spus că echipa Nopţii Muzeelor va fi invitată în Franţa pentru a susţine o prezentare despre modul în care a reuşit să transforme acest eveniment într-un fenomen social."Invitaţia vine de la Ministerul Culturii, acea instituţie care a inventat conceptul de Noaptea Muzeelor şi l-a exportat peste tot. Au nevoie de această expertiză cu care venim noi şi vor să o împărtăşească la rândul lor", a precizat Neamu.Claudiu Petria, cofondator Questo (aplicaţia ce permite explorarea unor locuri şi poveşti, rezolvând ghicitori), a anunţat că în acest an parteneriatul cu Noaptea Muzeelor continuă, incluzând peste 30 de muzee din toată ţara, care vor avea disponibile tururi interactive digitale.Sorina Neacşu, reprezentanta Asociaţiei Culturale Patrimoniu pentru Viitor, a anunţat pentru acest an lansarea unui concurs de fotografii, pornind de la lista obiectivelor înscrise în Noapte Muzeelor. Ulterior vor fi realizate o expoziţie temporară cu lucrările selectate de către un juriu de specialişti, precum şi un album online."Aşteptăm de la fotografi profesionişti sau amatori, indiferent de vârstă, fotografii la rezoluţie mare, care să surprindă ori detalii arhitecturale, ori grupuri de vizitatori, expresii de încântare, de mirare, de curiozitate. Absolut tot ce vede fotograful prin obiectivul său. Desigur, există şi reversul medaliei, obiective de patrimoniu care nu se află în starea pe care ne-am dori-o. Pot fi semnalate şi astfel de cazuri", a spus ea.În cadrul conferinţei de presă o serie de instituţii şi-au prezentat oferta pentru Noaptea Muzeelor.*** Muzeul Naţional "George Enescu" va fi deschis între orele 18,00 - 0,30, iar în acest interval vor avea loc recitaluri de muzică clasică, un concert de chitară, un concert de percuţie, un concert de muzică fusion, dar şi un recital de vioară susţinut de Ştefan Şimonca Opriţa, care va cânta pe una dintre viorile preferate de George Enescu.*** Muzeul Naţional de Geologie va participa şi în acest an la Noaptea Muzeelor, legând însă evenimentul din 2018 de comemorarea celor trei mari geologi români care au făcut parte din comisia de experţi ce a însoţit delegaţia României la Conferinţa de pace de la Paris. Totodată, va fi inaugurată expoziţia "Centenar geologic" (cu obiecte care făceau parte din dotarea unui geolog atunci când pleca pe teren), va putea fi vizitată expoziţia permanentă a muzeului, precum şi o expoziţie cu informaţii despre cutremure, realizată în colaborare cu Institutul Naţional de Fizică a Pământului. Amatorii vor putea achiziţiona pietre, minerale şi fosile, în cadrul "Expo-cristal".*** Edmond Niculuşcă, reprezentantul Asociaţiei Române pentru Cultură, Educaţie şi Normalitate, a anunţat că în acest an ARCEN organizează "Noaptea albă în District 40"."Vom vrea să activăm în următorii ani, cu o serie de parteneri, cartierul Icoanei, propunând de fapt punerea în comun a întregului potenţial cultural. În zona Icoanei din Bucureşti sunt, poate, cele mai multe spaţii culturale adunate: Institutul Francez, Institutul Goethe, Teatrul Bulandra, Teatrul Nottara, Teatrul Ţăndărică, Şcoala Centrală, Rezidenţa Scena 9, o serie de librării, multe spaţii culturale, multe birouri de arhitectură, multe agenţii de publicitate, multe ONG-uri. Este motivul pentru care ne-am gândit să realizăm un proiect care să poarte numele de District 40 şi pe care să îl lansăm la Noaptea albă a Muzeelor. La Noaptea albă în District 40 participă cinci spaţii culturale, tema pe care o propunem este tema memoriei (...) care va uni: Institutul Francez, Şcoala Centrală, Rezidenţa Scena 9, Librăria Cărtureşti şi CINETIc", a spus el.*** Angelica Iacob, reprezentanta Muzeului Municipiului Bucureşti, a anunţat că la evenimentul din 2018 sunt implicate toate cele opt muzee din structura MMB deschise pentru public. La Palatul Suţu, din program fac parte reconstituiri istorice, statui vivante şi un concert, iar la Casa Filipescu Cesianu, dincolo de expoziţii, bucureştenii vor putea urmări spectacole susţinute de actorii Marius Bodochi şi Irina Movilă, dar şi de muzicienii Cristian Soleanu şi Constantin Urziceanu.*** Muzeul Ţăranului Român va fi deschis între orele 18,00 - 1,00, oferind publicului o expoziţie temporară de fotografie realizată de fotograful basarabean Zaharia Cuşnir, filme documentare şi poveşti etnologice, prezentate de Şerban Anghelescu.*** Sub titlul 'Şi noi suntem România 100', Muzeul Naţional al Aviaţiei Române îşi invită prietenii la spectacol pe legendarul aerodrom Pipera. "Muzica, dansul şi teatrul prind aripi. Vom avea concerte de muzică pop-rock live, teatru de comedie, proiecţii video, expoziţii ale paraşutiştilor, aviatorilor, militarilor. De asemenea, expoziţii de machete şi fotografii", a anunţat Aurelia Vochin de la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române.*** Damian Anfile de la Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane a precizat că în acest an titlul evenimentului organizat în contextul Nopţii Muzeelor este "Memoria Marii Uniri în Muzeul Bellu". El include tururi ghidate, dar şi un program de muzică instrumentală şi vocal-instrumentală, o piesă de teatru, precum şi o tombolă cu premii (mape filatelice, medalii, stick-uri cu filme documentare). AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vîlceanu)