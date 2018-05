Anna Lesko a făcut show la o prezentare de modă, în Pitești

12:40

Scene șocante s-au petrecut la o școală privată din Sao Paulo, Brazilia. Un tânăr înarmat cu un pistol a fost împușcat, după ce a încercat să jefuiască atât copii mici, dar și rudele elevilor care se aflau în fața instituției de învățământ. Momentele dramatice petrecute sub ochii îngroziți ai minorilor au fost surprinse de o […] The post O mamă a ucis un hoț înarmat, care a încercat să jefuiască elevii și părinții aflați în fața unei școli. Imaginile sunt șocante appeared first on Cancan.ro.