Harghita: Incendiu puternic la secţia unei fabrici de îmbuteliere a lichidului de parbriz, la Miercurea Ciuc

18:30

Handbalista echipei CSM Bucureşti Oana Manea a declarat, luni, la întoarcerea la Bucureşti, că se bucură pentru medalia de bronz câştigată în actuala ediţie a Ligii Campionilor, dar a recunoscut că plecase cu gânduri mai mari la turneul Final4 de la Budapesta."Mă bucur că am câştigat această medalie, cu toate că atunci când am plecat spre Budapesta am plecat cu gânduri mai mari. Ne-am dorit foarte mult să ajungem în finală, dar pun totul pe seama emoţiilor... Ne mulţumeşte această medalie, normal. În ultimii trei ani am câştigat o dată Liga Campionilor şi de două ori am luat medaliile de bronz. A fost o dezamăgire mare după semifinala cu Gyor de anul ăsta pentru că ne doream să ajungem în finală. Gyor a fost o echipă mai bună din punct de vedere al construcţiei, al bazei, al faptului că de 5-6 ani are acelaşi antrenor. Cred că de asta avem şi noi nevoie ca să avem o echipă cât mai bună. Dacă vrei să ai continuitate trebuie să ai răbdare, să construieşti în timp pe aceeaşi bază, pe aceeaşi structură", a spus Oana Manea pe Aeroportul Henri Coandă."Mă gândesc deja la Final4-ul de anul viitor. Trebuie să mă gândesc pentru că o să fim iar altă echipă şi trebuie să vedem cum o construim mai bine. Nu neapărat eu. Cine va fi sau poate vom continua cu antrenorul Per Johansson. E important să construim şi să ducem anul de la un capăt la altul cu aceeaşi echipă, cu acelaşi antrenor. Această echipă este formată de puţin timp, iar în ultimii trei ani am participat mereu la Final4. Aşa că trebuie să fim mândri pentru că sunt nişte performanţe destul de mari", a adăugat ea.În ceea ce priveşte criticile primite de ea şi colegele sale după înfrângerea din semifinale cu Gyor, Oana Manea a afirmat că mulţi nu înţeleg ce înseamnă sportul de performanţă şi sacrificiile pe care le cere acesta. "Am auzit foarte multe critici. În momentele alea eram foarte nervoasă, parcă vroiam să sun, să scriu cuiva... E normal, sunt oameni care ne critică, dar şi oameni care sunt alături de noi. Este părerea lor, dar cred că mulţi dintre ei nu ştiu ce înseamnă sportul. Dorinţa noastră a fost foarte mare şi din cauză că ne-am dorit prea mult, am vrut să facem multe şi nu ne-a ieşit nimic. Dar mulţi nu ştiu ce înseamnă sportul, accidentările, munca şi multe alte lucruri care sunt în spate. Acum merităm toate o vacanţă, să ne relaxăm şi să ne detaşăm de tot ce a fost anul ăsta", a precizat Manea.Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti s-a întors, luni, de la Budapesta, acolo unde a participat la turneul Final4 al Ligii Campionilor. CSM Bucureşti a câştigat medaliile de bronz după ce a învins, duminică, formaţia rusă Rostov pe Don cu scorul de 31-30 în finala mică.AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Teodora Oprea, editor online: Gabriela Badea)