Chuck Knox a murit de demență! Celebrul antrenor avea 86 de ani

Accident teribil în Parcul Romanescu din Craiova. Un băieţel de 10 ani a căzut, duminică, de la opt metri înălțime, după ce i s-a rupt tiroliana. Copilul a suferit leziuni şi a fost internat la Spitalul Judeţean din Craiova. Părinții micuțului sunt revoltați și au declarat că intenționează să îi facă să plătească pe cei […]