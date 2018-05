”Nașul” care deține satul de vacanță din Mamaia, aroganță la București cu Rolls-ul de un sfert de milion €!

14:50

Catrinel Sandu (40 de ani) a divorțat de Gabriel Trifu (42 de ani), în urmă cu câteva luni, după ce a aflat că fostul tenismen a înșelat-o. Fosta „bebelușă” nu a vrut să îi accepte aventurile soțului ei și a pus punct mariajului de 11 ani. Acum, frumoasa blondă și-a găsit fericirea în brațele unui […] The post El e noul iubit al lui Catrinel Sandu! Vedeta l-a prezentat și fetelor ei appeared first on Cancan.ro.