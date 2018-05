SUA: Melania Trump, operată pentru o problemă benignă la rinichi (purtătoare de cuvânt)

22:50

Conferinţa Internaţională a Agenţiilor de Presă de la Islamabad (ICNA) s-a încheiat luni cu un apel al directorului agenţiei de presă din ţara gazdă, Associated Press of Pakistan (APP), Masood Ahmed Malik, adresat profesioniştilor din domeniul mass-media, în special celor care lucrează cu agenţiile de ştiri, să facă faţă fenomenului ''fake news'', fără a compromite acurateţea şi autenticitatea ştirilor.Vorbind la sesiunea finală, la care a fost prezent şi ministrul apărării din Pakistan, Khurram Dastagir Khan, directorul APP a spus că sugestiile valoroase ale participanţilor au conferit o semnificaţie importantă întâlnirii şi şi-a exprimat speranţa că agenţiile reprezentate vor continua să se întâlnească în mod regulat şi să intensifice cooperarea bilaterală. Sursa foto: Associated Press of Pakistan Corporation - APPC / Facebook"Sunt convins că recomandările conferinţei vor constitui o bază solidă pentru cooperarea noastră viitoare în toate formele sale, în domeniul media", a adăugat Masood Ahmed Malik, citat de APP.În ultima zi a conferinţei au fost acordate premii participanţilor, printre care s-a aflat şi reprezentantul AGERPRES, Claudia Nicolae, director general adjunct. Sursa foto: Associated Press of Pakistan Corporation - APPC / FacebookOrganizată la iniţiativa Associated Press of Pakistan (APP), conferinţa a avut ca temă ''Presa din Pakistan - Oportunităţi şi provocări'', axându-se pe agenţiile de presă şi provocările profesionale prin care trec acestea.Directorul Masood Ahmed Malik a subliniat că evenimentul a oferit ocazia de a arăta că Pakistanul este o ţară paşnică, progresivă şi în curs de dezvoltare şi că are parte de evenimente nefericite care pot lovi orice ţară în orice moment.AGERPRES/(AS - autor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Associated Press of Pakistan Corporation - APPC / Facebook