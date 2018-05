Rădoi a evidențiat doi jucători după victoria lui FCSB de la Craiova: "Au încercat să ia jocul pe cont propriu"

19:20

Roberta Vinci (35 de ani) a jucat astăzi ultimul meci din cariera de jucătoare profesionistă, în turul I la Roma, contra Aleksandrei Krunic, scor 2-6, 6-0, 3-6. Roberta Vinci, una dintre cele mai spectaculoase apariții din circuitul WTA, a decis să se retragă acasă, în Italia. Fanii au tratat cum se cuvine momentul. Arena centrală de la Foro Italico a fost arhiplină.Arrivederci, @roberta_vinci!Thank you for the memories! #ibi18 pic.twitter. ...