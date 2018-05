UPDATE Discuţii intercoreene la nivel înalt, miercuri, axate pe implementarea Declaraţiei de la Panmunjom

00:00

După aproape un an de activitate, după Congresul Naţional de Balneologie de la Băile Govora din 2017, Asociaţia Română de Balneologie (ARB) şi Societatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare şi Balneoclimatologie (SRMFRB), asociate consorţial cu Societatea Română de Neuroreabilitare (RoSNeRa) şi Societatea Romana de Patologie, Terapie şi Recuperare Vertebro Medulare (RoSCoS), organizează în perioada 22-26 Mai 2018 la Cluj-Napoca şi Turda, Congresul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie din România, cu participare internaţională. Suntem bucuroşi să amintim activitatea ştiinţifică din ultimii doi ani în care am reuşit ca Asociaţia Română de Balneologie (ARB) să fie principal co-organizator, alături de Societatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare şi Balneoclimatologie (SRMFRB), al 41st World Congress of the International Society of Medical Hydrology and Climatology (ISMH), al Congresului Naţional de Balneologie din 2017 de la Băile Govora, al Conferinţei naţionale cu participare internaţională: Balneologie maritimă, medicină fizică şi de recuperare - tradiţie şi modernitate (alături de Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol - SBRT - şi de asemenea, de SRMFRB), al Sesiunii academice (cu participare internaţională) a Centrului Naţional Clinic de Recuperare neuro-psiho-motorie Copii "Dr. N. Robănescu", precum şi al Conferinţei Naţionale Interdisciplinare, cu vizibilitate internaţională: "Abordări comprehensive în problematica durerii şi în patologia vertebro-medulară - în contextul marcării Zilei internaţionale a leziunilor mielice (WORLD SCI Day)" din 3 - 5 Septembrie 2017 şi a numeroase alte evenimente prezentate pe siteul ARB. Toate aceste evenimente reprezintă momente de promovare a specialităţii medicale. Manifestarea ştiinţifică organizată la Cluj-Napoca are înaltul gir al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", din Bucureşti, al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", din Cluj-Napoca şi al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi şi prezintă toate elementele necesare unei dezbateri academice de vârf pentru dezvoltarea balneologiei. Ceremonia de deschidere a Congresului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie se va desfăşura în data de 22 Mai 2018, începând cu ora 17.00, în "Iuliu Haţieganu" a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca la care vor participa personalităţi ştiinţifice din domeniu, reprezentanţi ai gazdelor şi ai Ministerului Sănătăţii. Ne exprimăm dorinţa de a dedica evenimentul pe care îl organizăm la Cluj-Napoca Centenarului Marii Uniri, 1918 - 2018. Menţionăm ca la eveniment vor participa peste 250 de persoane, vom avea peste 10 invitaţi din străinătate, printre care reprezentanţi ai Societăţii Internaţionale de Hidrologie şi Climatologie Medicală şi vom acorda trofee, premii, medalii şi distincţii în cadrul Galei Balneare ce va avea loc în cadrul congresului in data de 25 Mai 2018 începând cu ora 20.00. În cadrul Galei Balneare vom acorda distincţia Trofeul Balnear 2018, vom promova turismul balnear şi vom premia excelenţa în cercetare pentru domeniul balnear. Congresul Naţional de Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie din acest an legitimează, printr-o manifestare de mare interes, Consorţiul constituit anul trecut între Asociaţia Română de Balneologie (ARB), Societatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare şi Balneoclimatologie (SRMFRB), Societatea Română de NeuroReabilitare (RoSNeRa) şi Societatea Română de Patologie, Terapie şi Recuperare Vertebro Medulare (RoSCoS). Acest consorţiu a fost aprobat în Adunarea Generală a fiecărei societăţi, intrând astfel pe deplin în vigoare. Congresul se va desfăşura într-un centru universitar de prestigiu, respectiv Cluj-Napoca, Aula Iuliu Haţieganu şi asta vine cumva firesc după ce Congresul Mondial de Balneologie s-a desfăşurat în mai 2016 la Bucureşti, la Palatul Parlamentului, iar în 2017 congresele noastre au fost organizate în două Staţiuni Balneare de top, respectiv Techirghiol (SRMFRB) şi Băile Govora (ARB). Şi anul acesta vom puncta elementul practic prin componenta de speleoterapie, motivul pentru care Sâmbătă 26 mai ne vom afla la Turda, având partener Salina Turda, una din sesiunile ştiinţifice desfăşurându-se în salină, pentru a sublinia potenţialul remarcabil al României în planul speleoterapiei. Lista participanţilor este afişată pe website-ul congresului, şi s-au înscris peste 250 de participanţi, printre care şi participanţi din străinătate, cum ar fi din Polonia, Spania, Estonia sau Turcia. In calitate de invitaţi ai congresului au confirmat participarea Prof. Univ. Dr. Zeki Karagulle, Preşedinte al Societăţii Turce de Balneologie, Past President al Societăţii Internaţionale de Hidrologie Medicala, Prof. Univ. Dr. Mine Karagulle, de la catedra de Hidrologie Medicala şi Climatologie a Universităţii de Medicină din Istanbul, Prof. Dr. Irena Ponikowska, Preşedinte de Onoare al Societăţii Poloneze de Recuperare, Medicina Fizică şi Balneologie, Dr. Jacek Chojnowski, Preşedintele Societăţii Poloneze de Recuperare, Medicina Fizică şi Balneologie. Punctez faptul că anul viitor Congresul Mondial de Balneologie va fi în Polonia şi Asociaţia Română de Balneologie are o colaborare foarte buna cu partea poloneză. Va mai fi prezent ca invitat Prof. dr. Dafin Mureşanu, cunoscută personalitate în domeniul Neuro-Reabilitării. Turismul Balnear nu este separat de restul sectoarelor economice. Avem aceeaşi oglindă care ne furnizează aproximativ aceeaşi realitate. Bună sau rea, aceasta este ceea ce avem la acest moment. Ne lăudăm cu un potenţial uriaş, dar la nivel de beneficii pentru economie observăm cât de multe mai avem de învăţat sau de implementat. Turismul Balnear îşi poate reveni în primul rând prin proiecte. Proiecte serioase, implementate de oameni serioşi, dedicaţi acestei activităţi. Dar începem deja discuţii lungi despre birocraţie, despre piedici, despre ignoranţă, despre lipsa de viziune, despre lipsa priorităţilor, despre conjunctură, etc. S-ar lungi mult acest răspuns, dar concluzia este că acest sector îşi revine în acelaşi ritm în care îşi revine economia ţării şi în care societatea în ansamblu conştientizează importanţa şi relevanţa Turismului Balnear. Vorbim în fiecare an de un top al Staţiunilor Balneare. Asociaţia Română de Balneologie şi-a propus să analizeze în permanenţă situaţia staţiunilor balneare. Topul de anul trecut este prezentat pe pagina de internet a ARB şi a suscitat o dezbatere reala. Techirghiol este pe primul loc. Anul acesta suntem deocamdată în procesul de analiza. Topul va fi prezentat în cadrul Congresului când vom acorda şi trofeele câştigătorilor. Evoluţia turismului balnear se circumscrie evoluţiei economice de ansamblu. Nu putem ieşi din context cu un singur sector de activitate, decât în rare excepţii, cum ar fi sectorul IT sau sectorul auto. Dar restul sunt elemente atât de importante, mă refer la infrastructură, la puterea de cumpărare, la stilul de viaţă, la abordarea socială, etc. Sunt optimist. Cred că ne aflăm pe un trend ascendent, dar totodată într-un "tren Personal cu viteză redusă, care opreşte în fiecare haltă". Cred că ne maturizăm, cred că începem să conştientizăm faptul că sunt lucruri care trec oricum precum timpul, cuvintele rostite şi posibilităţile, dar că trebuie să nu ne pierdem niciodată cinstea, liniştea sau speranţa. Mesajul nostru este în primul rând de unitate. Trebuie să învăţăm să avem încredere unii în alţii. Să avem înţelegerea că în echipă suntem mai buni decât la individual. Să nu lăsăm posibilităţile să se irosească. Să ne construim viitorul profesional împreună. Poate toate acestea sunt cuvinte mari în ziua de azi. Dar sunt convins că pe cei mai mulţi îi împinge înainte pasiunea pentru munca lor. E bine să avem idealuri şi să încercăm să le atingem împreună. Dorinţa de promovare a potenţialului balnear şi speleoterapeutic ne determină să alegem ca destinaţie pentru desfăşurarea lucrărilor în data de 26 mai 2018, Salina Turda. Vă invităm alături de noi la eveniment şi vă mulţumim mult pentru sprijinul dumneavoastră. Vor fi elemente deosebite pe care ne dorim să vi le aducem în prim plan.Cu stimă, Constantin Munteanu,Preşedinte al Asociaţiei Române de Balneologie