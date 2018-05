Ce s-a întâmplat azi, 15 mai. Sculptura din bronz “Muză adormită” a lui Constantin Brâncuși s-a vândut la New York

Ce s-a întâmplat azi, 15 mai. Pentru cei care vor să știe ce s-a întâmplat azi, 10 mai, am făcut o trecere în revistă a evenimentelor importante din această dată. În 2017, sculptura din bronz “Muză adormită” a lui Constantin Brâncuși s-a vândut la New York la casa de licitați Christie’s cu suma de 57,3 […] Post-ul Ce s-a întâmplat azi, 15 mai. Sculptura din bronz “Muză adormită” a lui Constantin Brâncuși s-a vândut la New York apare prima dată în Libertatea.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea